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Производитель рассказал о пастиле, которой угощали Путина в Туле - РИА Новости, 03.02.2024
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13:35 03.02.2024 (обновлено: 14:23 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/pastila-1925199972.html
Производитель рассказал о пастиле, которой угощали Путина в Туле
Производитель рассказал о пастиле, которой угощали Путина в Туле - РИА Новости, 03.02.2024
Производитель рассказал о пастиле, которой угощали Путина в Туле
Белевская пастила, которой угощали президента России Владимира Путина во время его визита в Тулу, готовится преимущественно вручную и только из натуральных... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:35
2024-02-03T14:23
тула
общество
белевский район
владимир путин
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Белевская пастила, которой угощали президента России Владимира Путина во время его визита в Тулу, готовится преимущественно вручную и только из натуральных ингредиентов – яблок и ягод, рассказал РИА Новости гендиректор фабрики "Белевский эталон" Кирилл Рябов. Президент России Владимир Путин накануне приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его семьей за чашкой чая и угостился яблочной пастилой. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил президента, что этот десерт не повредит даже вечером, поскольку пастила, по его словам, "низкокалорийная, на яблоках, без сахара". Белевская пастила – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, пастила вместе с Тульским пряником вошла в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса. В регионе несколько производителей белевской пастилы, они поставляют продукцию во множество стран. Гендиректор фабрики "Белевский эталон" Кирилл Рябов рассказал РИА Новости, что история создания пастилы связана с именем купца Амвросия Прохорова, который в 1870-е годы изобрел рецепт яблочной пастилы и начал производить ее в домашних условиях в городе Белеве, позже было налажено промышленное производство. Пастила была крайне знаменита. Купец Прохоров открывал магазины не только в России, но и за рубежом. В 1990-х производство пастилы было приостановлено, и начало возрождаться только в 2011 году тульскими предпринимателями. "Чем уникален этот продукт? Тем, что он полностью из натуральных ингредиентов. В нем нет ни одной химической добавки. В составе - яблоки, яичный белок и натуральная ягода, если мы делаем пастилу с добавлением ягод. И это именно натуральная ягода – это ни красители, ни подсластители, ни какие-то джемы или повидла. То есть если пастила с клюквой, мы добавляем натуральную замороженную клюкву", - рассказал Рябов. Предприятие выпускает десять вкусов пастилы: классическая яблочная, яблочная с корицей, а также с добавлением ягод - малины, клубники, облепихи, черники, вишни, клюквы, брусники и черной смородины. Купец Прохоров использовал для производства пастилы яблоки сорта "Антоновка", которых в изобилии в Белевском районе – это место славится своими садами. Современные производители тоже работают преимущественно с "Антоновкой". Она долго хранится и содержит большое количество пектина, который необходим для приготовления пастилы, рассказал Рябов. "Процесс происходит так. Закупаются яблоки, моются, запекаются в печи, потом охлаждаются, потом перетираются в яблочное пюре. После это яблочное пюре отправляем во взбивальную машину, где оно взбивается с белком, ягодой, и, если мы делаем сладкую пастилу – с сахаром. Взбитая масса разливается на сита, и мы ее отправляем в сушильные камеры, где при температуре 70-80 градусов она в течение полутора суток сохнет. Далее эти высушенные пласты отлеживаются определенное время, а затем мы их склеиваем с помощью того же пюре, получается пирог в несколько слоев. Он выстаивается примерно дня два, а далее режется порционно и идет на упаковку", - рассказал собеседник. По его словам, для производства кусочка пастилы весом 100-200 граммов уходит пять-семь дней. "Это очень трудоемкий процесс. Автоматизировать его никак практически невозможно, и почти все делается вручную. Поэтому, конечно, важным ингредиентом является душа, которую вкладывает человек в приготовление пастилы. Я хорошо знаю своих сотрудников и их отношение к делу, и как раз поэтому я пастилу нашего производства узнаю из тысячи других", - резюмировал Кирилл Рябов.
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https://ria.ru/20231124/kolomnapastila-1911372723.html
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Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера
Путин в гостях у сотрудника тульского онкодиспансера
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тула, общество, белевский район, владимир путин, алексей дюмин
Тула, Общество, Белевский район, Владимир Путин, Алексей Дюмин
Производитель рассказал о пастиле, которой угощали Путина в Туле

Рябов: пастила, которой угощали Путина в Туле, готовится вручную из яблок и ягод

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Белевская пастила, которой угощали президента России Владимира Путина во время его визита в Тулу, готовится преимущественно вручную и только из натуральных ингредиентов – яблок и ягод, рассказал РИА Новости гендиректор фабрики "Белевский эталон" Кирилл Рябов.
Президент России Владимир Путин накануне приехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера, пообщался с ним и его семьей за чашкой чая и угостился яблочной пастилой. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заверил президента, что этот десерт не повредит даже вечером, поскольку пастила, по его словам, "низкокалорийная, на яблоках, без сахара".
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Белевская пастила – один из гастрономических брендов Тульской области. В 2017 году, как сообщало правительство региона, пастила вместе с Тульским пряником вошла в бортовое меню "Аэрофлота" для пассажиров бизнес-класса. В регионе несколько производителей белевской пастилы, они поставляют продукцию во множество стран.
Гендиректор фабрики "Белевский эталон" Кирилл Рябов рассказал РИА Новости, что история создания пастилы связана с именем купца Амвросия Прохорова, который в 1870-е годы изобрел рецепт яблочной пастилы и начал производить ее в домашних условиях в городе Белеве, позже было налажено промышленное производство. Пастила была крайне знаменита. Купец Прохоров открывал магазины не только в России, но и за рубежом.
В 1990-х производство пастилы было приостановлено, и начало возрождаться только в 2011 году тульскими предпринимателями.
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"Чем уникален этот продукт? Тем, что он полностью из натуральных ингредиентов. В нем нет ни одной химической добавки. В составе - яблоки, яичный белок и натуральная ягода, если мы делаем пастилу с добавлением ягод. И это именно натуральная ягода – это ни красители, ни подсластители, ни какие-то джемы или повидла. То есть если пастила с клюквой, мы добавляем натуральную замороженную клюкву", - рассказал Рябов.
Предприятие выпускает десять вкусов пастилы: классическая яблочная, яблочная с корицей, а также с добавлением ягод - малины, клубники, облепихи, черники, вишни, клюквы, брусники и черной смородины.
Купец Прохоров использовал для производства пастилы яблоки сорта "Антоновка", которых в изобилии в Белевском районе – это место славится своими садами. Современные производители тоже работают преимущественно с "Антоновкой". Она долго хранится и содержит большое количество пектина, который необходим для приготовления пастилы, рассказал Рябов.
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"Процесс происходит так. Закупаются яблоки, моются, запекаются в печи, потом охлаждаются, потом перетираются в яблочное пюре. После это яблочное пюре отправляем во взбивальную машину, где оно взбивается с белком, ягодой, и, если мы делаем сладкую пастилу – с сахаром. Взбитая масса разливается на сита, и мы ее отправляем в сушильные камеры, где при температуре 70-80 градусов она в течение полутора суток сохнет. Далее эти высушенные пласты отлеживаются определенное время, а затем мы их склеиваем с помощью того же пюре, получается пирог в несколько слоев. Он выстаивается примерно дня два, а далее режется порционно и идет на упаковку", - рассказал собеседник.
По его словам, для производства кусочка пастилы весом 100-200 граммов уходит пять-семь дней.
"Это очень трудоемкий процесс. Автоматизировать его никак практически невозможно, и почти все делается вручную. Поэтому, конечно, важным ингредиентом является душа, которую вкладывает человек в приготовление пастилы. Я хорошо знаю своих сотрудников и их отношение к делу, и как раз поэтому я пастилу нашего производства узнаю из тысячи других", - резюмировал Кирилл Рябов.
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