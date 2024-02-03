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ВСУ выпустили еще 13 снарядов по ДНР
ВСУ выпустили еще 13 снарядов по ДНР - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ выпустили еще 13 снарядов по ДНР
Украинские войска в пятницу вечером выпустили еще 13 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:04
2024-02-03T00:04
2024-02-03T00:04
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ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Украинские войска в пятницу вечером выпустили еще 13 снарядов по Донецку и Горловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 20.30 - населенный пункт Голицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Ведомство также сообщает о том, что в 20.40 и 21.50 ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки еще шесть снарядов калибра 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925113591.html
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донецк, горловка, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ выпустили еще 13 снарядов по ДНР
СЦКК: украинские войска выпустили еще 13 снарядов по ДНР