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Иракские группировки обстреляли базу США в Сирии
Иракские группировки обстреляли базу США в Сирии - РИА Новости, 03.02.2024
Иракские группировки обстреляли базу США в Сирии
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления" объявили в субботу, что нанесли удар с помощью беспилотника по военной базе США... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:52
2024-02-03T16:52
2024-02-03T17:48
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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе "Исламского сопротивления" объявили в субботу, что нанесли удар с помощью беспилотника по военной базе США "Харраб аль-Джейр" в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, говорится в заявлении группировок в их Telegram-канале."Оказывая сопротивление американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также в ответ на резню, устроенную сионистским образованием против нашего народа в секторе Газа, бойцы "Исламского сопротивления" в Ираке в субботу, 3 февраля, атаковали базу оккупантов "Харраб аль-Джейр" в Сирии с помощью беспилотника. "Исламское сопротивление" подтверждает, что продолжает уничтожать опорные пункты врага", - говорится в сообщении.Ранее в субботу они распространили заявление, что нанесли удар с беспилотника по базе США в Иракском Курдистане. Заявления о нападении были сделаны после ударов США по западу Ирака в ответ на убийство американских военных на базе в Иордании.
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в мире, сша, сирия, ирак
Иракские группировки обстреляли базу США в Сирии
Иракские группировки обстреляли базу США на северо-востоке Сирии с помощью БПЛА