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Кубок Валерия Павловича Чкалова - РИА Новости, 03.02.2024
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14:39 03.02.2024 (обновлено: 18:28 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/motokross-1925202357.html
Кубок Валерия Павловича Чкалова
Кубок Валерия Павловича Чкалова - РИА Новости, 03.02.2024
Кубок Валерия Павловича Чкалова
РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:39
2024-02-03T18:28
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фото, фото
Фото

Кубок Валерия Павловича Чкалова

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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Крупнейшая в России мотогонка, посвященная 120-й годовщине со дня рождения легендарного летчика и заядлого мотоциклиста Валерия Чкалова, прошла в Подмосковье.

Участник соревнований по мотокроссу в классе ОТКРЫТЫЙ до 35 лет На приз имени В. П. Чкалова на мототреке мотоклуба Галлакс в Московской области

Крупнейшая в России мотогонка, посвященная 120-й годовщине со дня рождения легендарного летчика и заядлого мотоциклиста Валерия Чкалова, прошла в Подмосковье.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Чкалов был одним из инициаторов развития мотокросса в СССР.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

Чкалов был одним из инициаторов развития мотокросса в СССР.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

У прошедшего сегодня мотокросса давняя история. Впервые его организовали в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове.

Участник соревнований по мотокроссу в классе ОТКРЫТЫЙ до 35 лет На приз имени В. П. Чкалова на мототреке мотоклуба Галлакс в Московской области

У прошедшего сегодня мотокросса давняя история. Впервые его организовали в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

С тех пор гонки проходят регулярно. Исключения составляли годы, выпавшие на Великую Отечественную войну и 90-е.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

С тех пор гонки проходят регулярно. Исключения составляли годы, выпавшие на Великую Отечественную войну и 90-е.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Сами мотоспортсмены называют соревнования уважительным полным именем легендарной личности — Кубок Валерия Павловича Чкалова.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

Сами мотоспортсмены называют соревнования уважительным полным именем легендарной личности — Кубок Валерия Павловича Чкалова.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Спортсмены участвуют в разных категориях, в зависимости от возраста и типа мотоцикла.

Участник соревнований по мотокроссу в классе ОТКРЫТЫЙ до 35 лет На приз имени В. П. Чкалова на мототреке мотоклуба Галлакс в Московской области

Спортсмены участвуют в разных категориях, в зависимости от возраста и типа мотоцикла.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В классе "Юноши" допускаются участники от 11 до 17 лет.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

В классе "Юноши" допускаются участники от 11 до 17 лет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 11
© Григорий Сысоев

В категории "Открытый" (до 35 лет) допускаются участники 1989-2009 года рождения.

Участник соревнований по мотокроссу в классе ОТКРЫТЫЙ до 35 лет На приз имени В. П. Чкалова на мототреке мотоклуба Галлакс в Московской области

В категории "Открытый" (до 35 лет) допускаются участники 1989-2009 года рождения.

© Григорий Сысоев
8 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В классе "Открытый" (после 35 лет) допускаются участники 1989 года рождения и выше.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

В классе "Открытый" (после 35 лет) допускаются участники 1989 года рождения и выше.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В классе "Открытый" (без шипов) допускаются участники с 15 лет.

В классе "750 см3" (мотоциклы с колясками) допускаются участники с 16 лет.

Соревнования по мотокроссу на Приз им. В.П. Чкалова

В классе "Открытый" (без шипов) допускаются участники с 15 лет.

В классе "750 см3" (мотоциклы с колясками) допускаются участники с 16 лет.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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10 из 11
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Организатор мероприятия награждает каждую команду, занявшую призовое место, кубком и денежными призами, а спортсменов победивших команд — медалями.

Участники соревнований по мотокроссу в классе ОТКРЫТЫЙ (шипы) до 35 лет На приз имени В. П. Чкалова на мототреке мотоклуба Галлакс в Московской области

Организатор мероприятия награждает каждую команду, занявшую призовое место, кубком и денежными призами, а спортсменов победивших команд — медалями.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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