Крупнейшая в России мотогонка, посвященная 120-й годовщине со дня рождения легендарного летчика и заядлого мотоциклиста Валерия Чкалова, прошла в Подмосковье.
Крупнейшая в России мотогонка, посвященная 120-й годовщине со дня рождения легендарного летчика и заядлого мотоциклиста Валерия Чкалова, прошла в Подмосковье.
Чкалов был одним из инициаторов развития мотокросса в СССР.
Чкалов был одним из инициаторов развития мотокросса в СССР.
У прошедшего сегодня мотокросса давняя история. Впервые его организовали в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове.
У прошедшего сегодня мотокросса давняя история. Впервые его организовали в 1939 году в память о погибшем в 1938 году при выполнении полета на истребителе Чкалове.
С тех пор гонки проходят регулярно. Исключения составляли годы, выпавшие на Великую Отечественную войну и 90-е.
С тех пор гонки проходят регулярно. Исключения составляли годы, выпавшие на Великую Отечественную войну и 90-е.
Сами мотоспортсмены называют соревнования уважительным полным именем легендарной личности — Кубок Валерия Павловича Чкалова.
Сами мотоспортсмены называют соревнования уважительным полным именем легендарной личности — Кубок Валерия Павловича Чкалова.
Спортсмены участвуют в разных категориях, в зависимости от возраста и типа мотоцикла.
Спортсмены участвуют в разных категориях, в зависимости от возраста и типа мотоцикла.
В классе "Юноши" допускаются участники от 11 до 17 лет.
В классе "Юноши" допускаются участники от 11 до 17 лет.
В категории "Открытый" (до 35 лет) допускаются участники 1989-2009 года рождения.
В категории "Открытый" (до 35 лет) допускаются участники 1989-2009 года рождения.
В классе "Открытый" (после 35 лет) допускаются участники 1989 года рождения и выше.
В классе "Открытый" (после 35 лет) допускаются участники 1989 года рождения и выше.
В классе "Открытый" (без шипов) допускаются участники с 15 лет.
В классе "750 см3" (мотоциклы с колясками) допускаются участники с 16 лет.
В классе "Открытый" (без шипов) допускаются участники с 15 лет.
В классе "750 см3" (мотоциклы с колясками) допускаются участники с 16 лет.
Организатор мероприятия награждает каждую команду, занявшую призовое место, кубком и денежными призами, а спортсменов победивших команд — медалями.
Организатор мероприятия награждает каждую команду, занявшую призовое место, кубком и денежными призами, а спортсменов победивших команд — медалями.