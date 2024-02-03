https://ria.ru/20240203/mks-1925168249.html
SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня
SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня - РИА Новости, 03.02.2024
SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня
Космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:18
2024-02-03T09:18
2024-02-03T09:18
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы, заявила компания SpaceX в соцсети X.Отстыковка ранее была запланирована на третье февраля."Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку (Crew) Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля", - говорится в сообщении компании.Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.В течение почти двух недель наряду с рядовым экипажем станции принимал участие в повседневной и научной работе МКС. Миссия Ax–3 - третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.
https://ria.ru/20240129/luna-1924067352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, флорида, spacex, наса, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Земля, Флорида, SpaceX, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня
Возвращение с МКС Crew Dragon с коммерческим экипажем отложили на 5 февраля