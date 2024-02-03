https://ria.ru/20240203/mks-1925168249.html

SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня

SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня - РИА Новости, 03.02.2024

SpaceX перенесла возвращение экипажа Crew Dragon с МКС на два дня

Космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:18

2024-02-03T09:18

2024-02-03T09:18

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наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем отстыкуется от Международной космической станции и вернется на Землю не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы, заявила компания SpaceX в соцсети X.Отстыковка ранее была запланирована на третье февраля."Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку (Crew) Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля", - говорится в сообщении компании.Миссия Ax–3, в состав которой вошли гражданин Италии Вальтер Вилладей, Маркус Вандт из Швеции, а также первый гражданин Турции, который побывает в космосе, - военный пилот Альпер Гезеравчи, стартовала к МКС 19 января, капитаном экипажа выступает опытный астронавт НАСА, сотрудник Axiom, Майкл Лопес-Алегрия.В течение почти двух недель наряду с рядовым экипажем станции принимал участие в повседневной и научной работе МКС. Миссия Ax–3 - третий полет полностью коммерческого экипажа, выполненного по контракту с НАСА компанией Axiom Space.

https://ria.ru/20240129/luna-1924067352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, флорида, spacex, наса, международная космическая станция (мкс)