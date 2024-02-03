https://ria.ru/20240203/meditsina-1925157631.html
Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки
Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки
Ученые предлагают использовать геодезические решения для улучшения качества медицинских изображений и анализа снимков МРТ, КТ и рентгенографии, заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T03:13
2024-02-03T03:13
2024-02-03T03:13
технологии
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
общество
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россия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ученые предлагают использовать геодезические решения для улучшения качества медицинских изображений и анализа снимков МРТ, КТ и рентгенографии, заявил РИА Новости преподаватель кафедры оптико-электронных приборов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев. "В мультидисциплинарных исследованиях эксперты из оптической, медицинской и геодезической областей могут объединить свои знания и опыт для решения сложных и многогранных задач. В частности, существует сходство математических методов и алгоритмов, использующихся как в геодезии, так и в медицине", - сказал Корнеев. В качестве примера он привел вейвлет-преобразование - математическую технику, которая имеет равное применение как в геодезии, так и в обработке медицинских изображений. Вейвлет-анализ - математический метод, который позволяет преобразовать оригинальные данные таким образом, чтобы нейронные сети могли более эффективно их обрабатывать. Также он применяется для сжатия информации с минимальной потерей качества или уменьшения влияния шума и помех.
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технологии, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), общество, здоровье - общество, россия
Технологии, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Общество, Здоровье - Общество, Россия
Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки
Эксперт: знания из геодезии могут помочь улучшить медицинские снимки
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ученые предлагают использовать геодезические решения для улучшения качества медицинских изображений и анализа снимков МРТ, КТ и рентгенографии, заявил РИА Новости преподаватель кафедры оптико-электронных приборов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев.
«
"В мультидисциплинарных исследованиях эксперты из оптической, медицинской и геодезической областей могут объединить свои знания и опыт для решения сложных и многогранных задач. В частности, существует сходство математических методов и алгоритмов, использующихся как в геодезии, так и в медицине", - сказал Корнеев.
В качестве примера он привел вейвлет-преобразование - математическую технику, которая имеет равное применение как в геодезии, так и в обработке медицинских изображений.
Вейвлет-анализ - математический метод, который позволяет преобразовать оригинальные данные таким образом, чтобы нейронные сети могли более эффективно их обрабатывать. Также он применяется для сжатия информации с минимальной потерей качества или уменьшения влияния шума и помех.
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