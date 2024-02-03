https://ria.ru/20240203/meditsina-1925157631.html

Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки

Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки - РИА Новости, 03.02.2024

Эксперт рассказал, что может улучшить медицинские снимки

Ученые предлагают использовать геодезические решения для улучшения качества медицинских изображений и анализа снимков МРТ, КТ и рентгенографии, заявил РИА... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T03:13

2024-02-03T03:13

2024-02-03T03:13

технологии

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

общество

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858387014_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_a39473394ad5425a8e1831a965869a57.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ученые предлагают использовать геодезические решения для улучшения качества медицинских изображений и анализа снимков МРТ, КТ и рентгенографии, заявил РИА Новости преподаватель кафедры оптико-электронных приборов Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Юрий Корнеев. "В мультидисциплинарных исследованиях эксперты из оптической, медицинской и геодезической областей могут объединить свои знания и опыт для решения сложных и многогранных задач. В частности, существует сходство математических методов и алгоритмов, использующихся как в геодезии, так и в медицине", - сказал Корнеев. В качестве примера он привел вейвлет-преобразование - математическую технику, которая имеет равное применение как в геодезии, так и в обработке медицинских изображений. Вейвлет-анализ - математический метод, который позволяет преобразовать оригинальные данные таким образом, чтобы нейронные сети могли более эффективно их обрабатывать. Также он применяется для сжатия информации с минимальной потерей качества или уменьшения влияния шума и помех.

https://ria.ru/20240203/privivki-1925157372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), общество, здоровье - общество, россия