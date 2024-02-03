https://ria.ru/20240203/magnitogorsk-1925216032.html

В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото

В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото - РИА Новости, 03.02.2024

В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото

Полиция в Магнитогорске Челябинской области нашла участницу размещенного в соцсетях видео, на котором школьница сжигает в туалете фотографию учительницы, также... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:32

2024-02-03T15:32

2024-02-03T15:32

происшествия

магнитогорск

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Полиция в Магнитогорске Челябинской области нашла участницу размещенного в соцсетях видео, на котором школьница сжигает в туалете фотографию учительницы, также устанавливаются все участники инцидента, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, Виталий Алиманов, представившийся братом учительницы местной школы, сообщил, что ей в Telegram "прислали видео оскорбительного и угрожающего характера" и попросил полицию разобраться в инциденте. Также он разместил данное видео: школьница в туалете сжигает фотографию этой учительницы, а вторая это снимает на телефон. По данным ГУМВД, информация в соцсетях была незамедлительна проверена сотрудниками полиции. "В настоящий момент в отделе полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Магнитогорску принято и зарегистрировано заявление по данному факту. В ходе работы подробно опрошена потерпевшая по обстоятельствам произошедшего. Установлена одна из участниц видео, ей оказалась местная жительница 2008 года рождения", - говорится в сообщении. Также, поясняет полиция, принимаются все меры к установлению полного круга лиц, причастных к инциденту.

https://ria.ru/20240202/uchitelnitsa-1925016565.html

магнитогорск

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, челябинская область