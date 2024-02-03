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В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото - РИА Новости, 03.02.2024
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15:32 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/magnitogorsk-1925216032.html
В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото
В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото - РИА Новости, 03.02.2024
В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото
Полиция в Магнитогорске Челябинской области нашла участницу размещенного в соцсетях видео, на котором школьница сжигает в туалете фотографию учительницы, также... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:32
2024-02-03T15:32
происшествия
магнитогорск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Полиция в Магнитогорске Челябинской области нашла участницу размещенного в соцсетях видео, на котором школьница сжигает в туалете фотографию учительницы, также устанавливаются все участники инцидента, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУМВД России по региону. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, Виталий Алиманов, представившийся братом учительницы местной школы, сообщил, что ей в Telegram "прислали видео оскорбительного и угрожающего характера" и попросил полицию разобраться в инциденте. Также он разместил данное видео: школьница в туалете сжигает фотографию этой учительницы, а вторая это снимает на телефон. По данным ГУМВД, информация в соцсетях была незамедлительна проверена сотрудниками полиции. "В настоящий момент в отделе полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Магнитогорску принято и зарегистрировано заявление по данному факту. В ходе работы подробно опрошена потерпевшая по обстоятельствам произошедшего. Установлена одна из участниц видео, ей оказалась местная жительница 2008 года рождения", - говорится в сообщении. Также, поясняет полиция, принимаются все меры к установлению полного круга лиц, причастных к инциденту.
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происшествия, магнитогорск, челябинская область
Происшествия, Магнитогорск, Челябинская область
В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото

В Магнитогорске школьница прислала учителю видео, где сжигает ее фото в туалете

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Полиция в Магнитогорске Челябинской области нашла участницу размещенного в соцсетях видео, на котором школьница сжигает в туалете фотографию учительницы, также устанавливаются все участники инцидента, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе ГУМВД России по региону.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Магнитогорску, Виталий Алиманов, представившийся братом учительницы местной школы, сообщил, что ей в Telegram "прислали видео оскорбительного и угрожающего характера" и попросил полицию разобраться в инциденте. Также он разместил данное видео: школьница в туалете сжигает фотографию этой учительницы, а вторая это снимает на телефон.
По данным ГУМВД, информация в соцсетях была незамедлительна проверена сотрудниками полиции.
"В настоящий момент в отделе полиции "Орджоникидзевский" УМВД России по городу Магнитогорску принято и зарегистрировано заявление по данному факту. В ходе работы подробно опрошена потерпевшая по обстоятельствам произошедшего. Установлена одна из участниц видео, ей оказалась местная жительница 2008 года рождения", - говорится в сообщении.
Также, поясняет полиция, принимаются все меры к установлению полного круга лиц, причастных к инциденту.
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ПроисшествияМагнитогорскЧелябинская область
 
 
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