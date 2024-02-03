https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925262458.html

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек - РИА Новости, 03.02.2024

Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек

Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:56

2024-02-03T21:56

2024-02-03T22:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщали ранее о 8 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек, предположительно, находились под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."Поисково-спасательная операция в Лисичанске продолжается. Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью. На данный момент сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек. К сожалению, 11 человек погибли", - сказал собеседник агентства.

лисичанск

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T21:56 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия