https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925262458.html
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек - РИА Новости, 03.02.2024
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек
Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:56
2024-02-03T21:56
2024-02-03T22:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Поисково-спасательная операция в Лисичанске после удара ВСУ продолжается, 11 человек погибли, 10 спасены и переданы медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщали ранее о 8 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек, предположительно, находились под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."Поисково-спасательная операция в Лисичанске продолжается. Работы по поиску и спасению людей будут проводиться и ночью. На данный момент сотрудниками МЧС России спасено и передано медикам 10 человек. К сожалению, 11 человек погибли", - сказал собеседник агентства.
лисичанск
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
2024-02-03T21:56
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек
МЧС: число погибших при обстреле в Лисичанске возросло до 11 человек