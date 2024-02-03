https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925260684.html

Разбор завалов после обстрела в Лисичанске будет продолжаться всю ночь

Разбор завалов после обстрела в Лисичанске будет продолжаться всю ночь - РИА Новости, 03.02.2024

Разбор завалов после обстрела в Лисичанске будет продолжаться всю ночь

Разбор завалов пекарни в Лисичанске, по которой ранее ВСУ нанесли удар, будет продолжаться всю ночь, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:33

2024-02-03T21:33

2024-02-03T21:41

лисичанск

луганская народная республика

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Разбор завалов пекарни в Лисичанске, по которой ранее ВСУ нанесли удар, будет продолжаться всю ночь, сообщили в Telegram-канале правительства ЛНР.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 8 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."Разбор завалов пекарни в Лисичанске, по которому ранее ВСУ нанесли удар, будет продолжаться всю ночь", - говорится в сообщении.Сообщается, что в том же здании, по которому пришелся удар, было и кафе."Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день, суббота. После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей. И в этот момент - очередной теракт ВСУ", - цитируют в Telegram-канале правительства ЛНР первого зампредседателя правительства региона Юрия Говтвина, который в данный момент работает в городе.По его словам, республиканская власть, сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь, самая главная задача сейчас - спасти людей.

https://ria.ru/20240122/donetsk-1922682959.html

лисичанск

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T21:33 true PT0M23S

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лисичанск, луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)