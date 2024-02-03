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Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до восьми

Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до восьми - РИА Новости, 03.02.2024

Число погибших при ударе по Лисичанску выросло до восьми

Количество погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР увеличилось до 8, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:54

2024-02-03T20:54

2024-02-03T21:14

луганская народная республика

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

леонид пасечник

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Количество погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР увеличилось до 8, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре ранее сообщали о 7 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли 8 человек, 10 - получили ранения различной степени тяжести", - цитируют Пащенко в Telegram-канале правительства ЛНР.

луганская народная республика

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T20:54 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)