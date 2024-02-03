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Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали

Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали - РИА Новости, 03.02.2024

Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали

Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T20:33

2024-02-03T20:33

2024-02-03T20:51

лисичанск

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

леонид пасечник

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 7 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении.На месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска, уточнили в пресс-службе. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога, добавили в Минздраве. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий.

лисичанск

луганская народная республика

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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, леонид пасечник