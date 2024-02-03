Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали
Минздрав: четверых пострадавших при обстреле в Лисичанске госпитализировали
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 7 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
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Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
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"Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении.
На месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска, уточнили в пресс-службе. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога, добавили в Минздраве. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий.
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
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