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Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали - РИА Новости, 03.02.2024
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20:33 03.02.2024 (обновлено: 20:51 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925254556.html
Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали
Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали - РИА Новости, 03.02.2024
Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали
Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T20:33
2024-02-03T20:51
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 7 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS."Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении.На месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска, уточнили в пресс-службе. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога, добавили в Минздраве. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий.
лисичанск
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, леонид пасечник
Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Леонид Пасечник
Четверых пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске госпитализировали

Минздрав: четверых пострадавших при обстреле в Лисичанске госпитализировали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Медики оказали амбулаторную помощь 3 пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили о 7 погибших и 10 раненых, еще более 20 человек могут находиться под завалами. По предварительным данным СК, удар по пекарне в Лисичанске сделан из РСЗО HIMARS.
© Фото : Администрация Лисичанска/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
3 из 3
"Медики оказали амбулаторную помощь троим пострадавшим при обстреле пекарни в городе Лисичанске Луганской Народной Республики. По данным Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют", - говорится в сообщении.
На месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска, уточнили в пресс-службе. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога, добавили в Минздраве. Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России координирует оказание медицинской помощи пострадавшим, в том числе с применением телемедицинских технологий.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
 
ЛисичанскУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныЛеонид Пасечник
 
 
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