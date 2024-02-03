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Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:39 03.02.2024 (обновлено: 19:43 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925248142.html
Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024
Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске
Спасатели проводят разбор завалов на месте удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске, где могут находиться до 40 человек, сообщает МЧС по ЛНР в своем... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:39
2024-02-03T19:43
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
леонид пасечник
лисичанск
удар всу по пекарне в лисичанске
специальная военная операция на украине
происшествия
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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели проводят разбор завалов на месте удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске, где могут находиться до 40 человек, сообщает МЧС по ЛНР в своем Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находится порядка 40 человек, 2 человека погибли. По данным минздрава, пострадали 8 человек. "Из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей", - говорится в сообщении МЧС.
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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ
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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леонид пасечник, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Леонид Пасечник, Лисичанск, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

МЧС: спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели проводят разбор завалов на месте удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске, где могут находиться до 40 человек, сообщает МЧС по ЛНР в своем Telegram-канале.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
2 из 3
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
3 из 3
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находится порядка 40 человек, 2 человека погибли. По данным минздрава, пострадали 8 человек.
"Из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей", - говорится в сообщении МЧС.
© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 2
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram
1 из 2
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
© РИА Новости
2 из 2
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Леонид ПасечникЛисичанскУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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