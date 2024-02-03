https://ria.ru/20240203/lisichansk-1925248142.html

Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости, 03.02.2024

Спасатели разбирают завалы на месте удара ВСУ по пекарне в Лисичанске

Спасатели проводят разбор завалов на месте удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске, где могут находиться до 40 человек, сообщает МЧС по ЛНР в своем... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:39

2024-02-03T19:39

2024-02-03T19:43

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

леонид пасечник

лисичанск

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происшествия

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ЛУГАНСК, 3 фев - РИА Новости. Спасатели проводят разбор завалов на месте удара ВСУ по зданию пекарни в Лисичанске, где могут находиться до 40 человек, сообщает МЧС по ЛНР в своем Telegram-канале. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ в субботу обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. В военной комендатуре сообщили, что под завалами могут находится порядка 40 человек, 2 человека погибли. По данным минздрава, пострадали 8 человек. "Из-за обстрела украинскими ВС в Лисичанске произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, пострадали мирные жители. На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводятся обследование и разбор завалов с применением спецтехники. Основные усилия сосредоточены на поиске и спасении людей", - говорится в сообщении МЧС.

луганская народная республика

россия

лисичанск

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Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ Пекарня в Лисичанске после обстрела ВСУ 2024-02-03T19:39 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), леонид пасечник, лисичанск, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия