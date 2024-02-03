https://ria.ru/20240203/kitay-1925218782.html

В Китае пришли в ярость из-за антироссийского шага ЕС

В Китае пришли в ярость из-за антироссийского шага ЕС - РИА Новости, 03.02.2024

В Китае пришли в ярость из-за антироссийского шага ЕС

Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили решение Евросоюза выделить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:01

2024-02-03T16:01

2024-02-03T18:45

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" осудили решение Евросоюза выделить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро."Ради русофобии они вытаскивают из кошельков столько денег и пускают их по ветру", — возмутился читатель."Одна из тех никогда не меняющихся вещей, радующих сердце: Евросоюз снова вонзает в себя нож, а Украина продолжает заниматься самоликвидацией", — пошутил другой."У Евросоюза нет денег, чтобы выплатить компенсации фермерам, зато Украине он сразу дает 50 миллиардов евро. Лучше заплатить чужому начальнику, чем собственным работникам? Как-то даже слишком глупо выходит", — поддержал третий."Мадам Геноцид (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Прим. ред.) отлично справилась с еще одной задачей", — осудил пользователь."Задание для Киева от ЕС — сражаться до последнего украинца", — заключили в дискуссии.Первого февраля все 27 лидеров Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

https://ria.ru/20240203/orban-1925179818.html

https://ria.ru/20240201/frantsiya-1924841810.html

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в мире, украина, китай, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия