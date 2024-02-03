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В Курганской области школьница избила сверстницу
В Курганской области школьница избила сверстницу - РИА Новости, 03.02.2024
В Курганской области школьница избила сверстницу
Конфликт произошел между девочками-подростками в школе города Шумиха Курганской области, одну из них поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:58
2024-02-03T14:58
2024-02-03T15:00
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости. Конфликт произошел между девочками-подростками в школе города Шумиха Курганской области, одну из них поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей региона, сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале. В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, разместили видео из школы, где девочку-подростка избивает сверстница. Другие участники снимают это на телефон. "В одной из образовательных организаций города Шумихи Курганской области произошел конфликт между двумя школьницами. В настоящее время одна из участниц конфликта помещена сотрудником МО МВД России "Шумихинский" в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области", - говорится в сообщении. С ней организованна индивидуально-профилактическая работа, поясняет полиция.
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происшествия, курганская область
Происшествия, Курганская область
В Курганской области школьница избила сверстницу
В Шумихах школьницу поместили в Центр правонарушителей после избиения сверстницы
ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев - РИА Новости.
Конфликт произошел между девочками-подростками в школе города Шумиха Курганской области, одну из них поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей региона, сообщила в субботу пресс-служба УМВД России по региону в Telegram-канале
.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, разместили видео из школы, где девочку-подростка избивает сверстница. Другие участники снимают это на телефон.
"В одной из образовательных организаций города Шумихи Курганской области произошел конфликт между двумя школьницами. В настоящее время одна из участниц конфликта помещена сотрудником МО МВД России "Шумихинский" в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области", - говорится в сообщении.
С ней организованна индивидуально-профилактическая работа, поясняет полиция.
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