https://ria.ru/20240203/gruziya-1925168793.html

Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию - РИА Новости, 03.02.2024

Кандидат в премьеры Грузии заявил о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей предвыборной правительственной программе основными задачами во внешней политике назвал интеграцию в РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:50

2024-02-03T08:50

2024-02-03T08:50

в мире

грузия

абхазия

южная осетия

ираклий кобахидзе

евросоюз

нато

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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей предвыборной правительственной программе основными задачами во внешней политике назвал интеграцию в ЕС и НАТО, мирное урегулирование отношений с Россией и "возвращение" территорий Абхазии и Южной Осетии мирным путем. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственное программе. "Необратимость интеграции в Евросоюз, мирное урегулирование российско-грузинского конфликта, обеспечение безопасности и стабильного развития страны. Главной задачей государства остается членство Грузии в Европейском союзе и евроатлантических структурах, восстановление территориальной целостности страны мирным путем, деоккупация, усиление региональной и глобальной роли Грузии с целью обеспечения дальнейшего быстрого развития страны",- говорится в программе. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

https://ria.ru/20240201/gruziya-1924806405.html

https://ria.ru/20240126/gruziya-1923620049.html

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в мире, грузия, абхазия, южная осетия, ираклий кобахидзе, евросоюз, нато, россия