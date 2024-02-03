https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159956.html
Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии
Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии - РИА Новости, 03.02.2024
Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии
Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:48
2024-02-03T04:48
2024-02-03T04:48
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/81/1555788184_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_23b27cf8da85d379325bf6cf1d8dd97a.jpg
ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности в рамках укрепления обороноспособности, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе. "В рамках укрепления обороноспособности в 2024 году минобороны продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности. Указанный процесс будет осуществляться в сотрудничестве с международными партнерами. Процесс обновления и совершенствования инфраструктурных объектов сил обороны продолжится в соответствии с приоритетами", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента. В программе сказано, что продолжится производство оружия типа GI-4 (винтовка), а также беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Также в целях содействия развитию местного производства и обеспечения спроса внутреннего рынка будет увеличен процесс производства такой продукции, как полевое оборудование, униформа и так другие.
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159693.html
https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159429.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/81/1555788184_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_472ec778a4d65c740a5a652539c02103.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе
Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии
Программа Кобахидзе: Грузия продолжит работу по укреплению обороноспособности
ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности в рамках укрепления обороноспособности, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе.
Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе.
В Грузии в 2024 году пройдут военные учения с США
"В рамках укрепления обороноспособности в 2024 году минобороны продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности. Указанный процесс будет осуществляться в сотрудничестве с международными партнерами. Процесс обновления и совершенствования инфраструктурных объектов сил обороны продолжится в соответствии с приоритетами", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента.
В программе сказано, что продолжится производство оружия типа GI-4 (винтовка), а также беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Также в целях содействия развитию местного производства и обеспечения спроса внутреннего рынка будет увеличен процесс производства такой продукции, как полевое оборудование, униформа и так другие.
Кандидат в премьеры Грузии заявил об углублении сотрудничества с США