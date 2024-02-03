https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159956.html

Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии

Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии - РИА Новости, 03.02.2024

Кобахидзе пообещал укрепить обороноспособность Грузии

Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:48

2024-02-03T04:48

2024-02-03T04:48

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 3 фев - РИА Новости. Грузия в 2024 году продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности в рамках укрепления обороноспособности, говорится в программе кандидата в премьер-министры Ираклия Кобахидзе. Программа под названием "Для строительства европейского государства" поступила в парламент Грузии. Законодательный орган Грузии 8 февраля соберется, чтобы выразить доверие кандидату в премьеры, его составу правительства и правительственной программе. "В рамках укрепления обороноспособности в 2024 году минобороны продолжит работу по развитию противотанкового, противовоздушного, артиллерийского, разведывательного, инженерного потенциала и средств кибербезопасности. Указанный процесс будет осуществляться в сотрудничестве с международными партнерами. Процесс обновления и совершенствования инфраструктурных объектов сил обороны продолжится в соответствии с приоритетами", - говорится в программе, которая опубликована на сайте парламента. В программе сказано, что продолжится производство оружия типа GI-4 (винтовка), а также беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Также в целях содействия развитию местного производства и обеспечения спроса внутреннего рынка будет увеличен процесс производства такой продукции, как полевое оборудование, униформа и так другие.

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159693.html

https://ria.ru/20240203/gruziya-1925159429.html

грузия

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в мире, грузия, ираклий кобахидзе