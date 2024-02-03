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В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы
В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы - РИА Новости, 03.02.2024
В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы
Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга оторвано от реальности,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:45
2024-02-03T16:45
2024-02-03T17:39
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга оторвано от реальности, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа."Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", — сказал он.Чепа добавил, что не может понять, на кого на Западе Данилов хотел повлиять и привлечь внимание таким высказыванием.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия пригрозил в эфире "Украинского радио" отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга. Данилов заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения".Ранее о демилитаризованной зоне высказывался и президент Владимир Путин. Однако он говорил о той, что должна быть на Украине. Глава государства отмечал, что она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных российских городов от обстрелов.
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киев, москва, украина, алексей данилов, алексей чепа, владимир путин, госдума рф, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
Киев, Москва, Украина, Алексей Данилов, Алексей Чепа, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы
Депутат Чепа: план Киева сдвинуть демилитаризованную зону до Москвы нереализуем
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга оторвано от реальности, заявил в интервью "Ленте.ру
" депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", — сказал он.
Чепа добавил, что не может понять, на кого на Западе Данилов хотел повлиять и привлечь внимание таким высказыванием.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия пригрозил в эфире "Украинского радио
" отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга. Данилов заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения".
Ранее о демилитаризованной зоне высказывался и президент Владимир Путин. Однако он говорил о той, что должна быть на Украине. Глава государства отмечал, что она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных российских городов от обстрелов.
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