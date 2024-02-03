https://ria.ru/20240203/gosduma-1925224557.html

В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы

В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы - РИА Новости, 03.02.2024

В Госдуме отреагировали на план Киева о "демилитаризованной зоне" до Москвы

Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга оторвано от реальности,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T16:45

2024-02-03T16:45

2024-02-03T17:39

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о намерении Киева "отодвинуть демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга оторвано от реальности, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа."Как можно относиться к очевидным глупостям? Так я и отношусь. Заявление человека, который, такое ощущение, не знает ситуацию, которая происходит. Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление", — сказал он.Чепа добавил, что не может понять, на кого на Западе Данилов хотел повлиять и привлечь внимание таким высказыванием.Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) на фоне провалов ВСУ на фронте и постоянных жалоб Киева на нехватку оружия пригрозил в эфире "Украинского радио" отодвинуть "демилитаризованную зону" до Москвы или Санкт-Петербурга. Данилов заявил, что "у военных есть желание иметь как можно больше средств поражения".Ранее о демилитаризованной зоне высказывался и президент Владимир Путин. Однако он говорил о той, что должна быть на Украине. Глава государства отмечал, что она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных российских городов от обстрелов.

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

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