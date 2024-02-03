https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925218030.html

Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Финляндия отказалась открывать границу с Россией - РИА Новости, 03.02.2024

Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией, заявил в эфире телеканала Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:57

2024-02-03T15:57

2024-02-03T15:57

в мире

россия

финляндия

хельсинки

петтери орпо

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией, заявил в эфире телеканала Yle заявил премьер-министр страны Петтери Орпо."Понятно, что мы не можем отменить закрытие границы", — сказал он.Орпо утверждает, что за восточной границей находятся тысячи человек, цель которых — "нелегально приехать" в страну.Финляндия с 9 ноября прошлого года начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В Хельсинки неоднократно безосновательно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20231225/zapad-1917837803.html

россия

финляндия

хельсинки

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в мире, россия, финляндия, хельсинки, петтери орпо, дмитрий песков