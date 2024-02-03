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МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян - РИА Новости, 03.02.2024
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14:57 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html
МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян
МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян - РИА Новости, 03.02.2024
МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян
Идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:57
2024-02-03T14:57
финляндия
мария захарова
россия
хельсинки
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в конце января создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, сообщалось в пресс-релизе ведомства. "В Хельсинки подобные дискриминационные инициативы пытаются неуклюже обосновывать "интересами национальной безопасности", - прокомментировала Захарова идею о запрете на покупку россиянами недвижимости в Финляндии. Она добавила, что никаких решений финскими властями на данный момент не принято, отметив, что эти "сегрегационные по своей сути действия" могут стать ограничением прав россиян.
https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html
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финляндия, мария захарова, россия, хельсинки, санкции в отношении россии, в мире
Финляндия, Мария Захарова, Россия, Хельсинки, Санкции в отношении России, В мире
МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян

МИД: идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии дискриминационны

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в конце января создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, сообщалось в пресс-релизе ведомства.
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Хельсинки подобные дискриминационные инициативы пытаются неуклюже обосновывать "интересами национальной безопасности", - прокомментировала Захарова идею о запрете на покупку россиянами недвижимости в Финляндии.
Она добавила, что никаких решений финскими властями на данный момент не принято, отметив, что эти "сегрегационные по своей сути действия" могут стать ограничением прав россиян.
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ФинляндияМария ЗахароваРоссияХельсинкиСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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