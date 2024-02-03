https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html

МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян

МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян - РИА Новости, 03.02.2024

МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян

Идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:57

2024-02-03T14:57

2024-02-03T14:57

финляндия

мария захарова

россия

хельсинки

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в конце января создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу, сообщалось в пресс-релизе ведомства. "В Хельсинки подобные дискриминационные инициативы пытаются неуклюже обосновывать "интересами национальной безопасности", - прокомментировала Захарова идею о запрете на покупку россиянами недвижимости в Финляндии. Она добавила, что никаких решений финскими властями на данный момент не принято, отметив, что эти "сегрегационные по своей сути действия" могут стать ограничением прав россиян.

https://ria.ru/20240128/finlyandiya-1923931963.html

https://ria.ru/20240202/turpotok-1924949146.html

финляндия

россия

хельсинки

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финляндия, мария захарова, россия, хельсинки, санкции в отношении россии, в мире