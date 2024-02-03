https://ria.ru/20240203/chkalov-1925245087.html

Стартовала программа мероприятий к 120-летию Валерия Чкалова - Минкультуры

Стартовала программа мероприятий к 120-летию Валерия Чкалова - Минкультуры - РИА Новости, 03.02.2024

Стартовала программа мероприятий к 120-летию Валерия Чкалова - Минкультуры

Культурно-просветительские мероприятия, в числе которых выставка в Российской государственной библиотеке, пройдут в год 120-летия героя Советского Союза,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T19:15

2024-02-03T19:15

2024-02-03T19:15

общество

валерий чкалов

чкаловск

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Культурно-просветительские мероприятия, в числе которых выставка в Российской государственной библиотеке, пройдут в год 120-летия героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова, сообщила статс-секретарь - замминистра культуры РФ Надежда Преподобная. 2 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Чкалова. "Сегодня мы стартуем. Юбилей великого человека великой страны – 120 лет... В рамках юбилея мы планируем ряд культурных и культурно-просветительских мероприятий. Сейчас делаем шаги в сторону формирования тематической коллекции документов, которая будет посвящена развитию авиации и образу Валерия Чкалова в рамках проекта на портале Национальной электронной библиотеки", - рассказала Преподобная на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Преподобная отметила, что запланировано также открытие книжно-иллюстративной выставки документов в Доме Пашкова в Москве, а с 16 февраля в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге стартует выставка "Легенды о русских героях" ко дню защитника Отечества", где также будет уделено внимание личности Чкалова. "Мы очень бережно храним очень большой массив документов, много документов касается и авиации, и личности Валерия Павловича Чкалова: номер газеты "Правда" за 1937 год, там была статья под заголовком "Слава советским богатырям: Чкалову, Байдукову, Белякову!". Важно прикоснуться к этому документу", - подчеркнул директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда. Кроме того, планируются мероприятия в детских библиотеках, например, выставка "Люди неба", где будут представлены книги и материалы, посвященные подвигам великого летчика. "На самом деле все празднование, которое будет проходить на протяжении года, оно построено на том, чтобы показать, что героями в один день не становятся: они живут, работают, прикладывают ежедневные усилия и впоследствии становятся легендами как Валерий Павлович", - заявил правнук героя Игорь Чкалов. На родине Чкалова в Нижегородской области также планируются приуроченные к юбилею мероприятия. В Чкаловске откроется десятый фестиваль "Русские крылья", а также будут отремонтированы объекты, связанные с личностью летчика, сообщил заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов. К юбилею летчика в Нижнем Новгороде был проведен флешмобом-инсталляция, посвященный беспосадочному перелету Чкалова из Москвы в Ванкувер (США) через Северный полюс. В нем приняли участие более тысячи человек. Валерий Чкалов родился 2 февраля 1904 года в Нижегородской губернии, в селе Василево (сегодня – город Чкаловск). В общей сложности Чкалов испытал свыше 70 типов самолетов, также разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа: восходящий штопор и замедленную "бочку". В качестве командира экипажа совершил два рекордных сверхдальних беспосадочных перелета: в 1936 году - из Москвы на Дальний Восток продолжительностью 56 часов, в 1937 году - из Москвы через Северный полюс в Ванкувер (США) продолжительностью более 63 часов. Сегодня в Чкаловске работает музейный комплекс, включающий мемориальный дом легендарного летчика и павильон-ангар, где экспонируется коллекция самолетов, связанных с его деятельностью.

чкаловск

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общество, валерий чкалов, чкаловск