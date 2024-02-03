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ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки - РИА Новости, 03.02.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:31

2024-02-03T10:31

2024-02-03T10:31

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

ракитянский район

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным статистики, 2 февраля украинская армия обстреляла 5 районов области, включая Новооскольский и Ракитянский районы, которые не граничат с Украиной. В результате было выпущено 9 снарядов из артиллерии, одно устройство сбросили с дрона и совершена атака двумя дронами-камикадзе. Также за отчетный день система ПВО сбила пять украинских беспилотников над регионом. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Пороз с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляно село Графовка. В результате обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, а также поврежден легковой автомобиль. Как отметил Гладков, в Ракитянском районе на территории Илек-Кошарского сельского поселения системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. "В Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

белгородская область

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происшествия, белгородская область, ракитянский район, украина, вячеслав гладков