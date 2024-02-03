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ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки - РИА Новости, 03.02.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:31
2024-02-03T10:31
2024-02-03T10:31
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
ракитянский район
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По данным статистики, 2 февраля украинская армия обстреляла 5 районов области, включая Новооскольский и Ракитянский районы, которые не граничат с Украиной. В результате было выпущено 9 снарядов из артиллерии, одно устройство сбросили с дрона и совершена атака двумя дронами-камикадзе. Также за отчетный день система ПВО сбила пять украинских беспилотников над регионом. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Пороз с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляно село Графовка. В результате обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, а также поврежден легковой автомобиль. Как отметил Гладков, в Ракитянском районе на территории Илек-Кошарского сельского поселения системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. "В Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, белгородская область, ракитянский район, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Ракитянский район, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи БПЛА восемь раз за сутки
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область восемь раз с помощью БПЛА
БЕЛГОРОД, 3 фев - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области не менее 8 раз с помощью беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
По данным статистики, 2 февраля украинская армия обстреляла 5 районов области, включая Новооскольский и Ракитянский районы
, которые не граничат с Украиной
. В результате было выпущено 9 снарядов из артиллерии, одно устройство сбросили с дрона и совершена атака двумя дронами-камикадзе. Также за отчетный день система ПВО сбила пять украинских беспилотников над регионом.
«
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. В селах Наумовка и Красный Хутор противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Над селами Соломино и Мясоедово системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Пороз с дрона сброшено взрывное устройство. В Краснояружском районе 4 раза из миномета обстреляно село Графовка. В результате обстрела разрушения выявлены в четырех частных домовладениях, а также поврежден легковой автомобиль.
Как отметил Гладков, в Ракитянском районе на территории Илек-Кошарского сельского поселения системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
"В Новооскольском городском округе системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. В результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.