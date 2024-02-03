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В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 03.02.2024 (обновлено: 04:53 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925160107.html
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 03.02.2024
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ
В Новооскольском городском округе Белгородской области сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:51
2024-02-03T04:53
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Новооскольском городском округе Белгородской области сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков."В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз", — говорится в публикации.Гладков добавил, что подомовой обход территории продолжат в светлое время суток.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240203/bespilotnik-1925146805.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Гладков: в Белгородской области силы ПВО сбили БПЛА, в частном доме выбиты окна

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В Новооскольском городском округе Белгородской области сбили беспилотник, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Новооскольском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз", — говорится в публикации.
Гладков добавил, что подомовой обход территории продолжат в светлое время суток.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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