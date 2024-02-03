https://ria.ru/20240203/argentina-1925159821.html

Во время акции протеста у конгресса Аргентины задержали двух человек

Во время акции протеста у конгресса Аргентины задержали двух человек - РИА Новости, 03.02.2024

Во время акции протеста у конгресса Аргентины задержали двух человек

Два человека как минимум были задержаны во время антиправительственных протестов у конгресса Аргентины, сообщил телеканал C5N. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:47

2024-02-03T04:47

2024-02-03T04:47

в мире

аргентина

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Два человека как минимум были задержаны во время антиправительственных протестов у конгресса Аргентины, сообщил телеканал C5N. "Задержаны минимум два человека, один из них, возможно, фотожурналист, при нем была профессиональная аппаратура", - отмечает СМИ. В четверг люди снова собрались у стен парламента, чтобы высказать свое несогласие с предложенными реформами президента Аргентины. Полиция, как и накануне, применила газ и дубинки, чтобы вытеснить людей с улицы на тротуар. Нижняя палата парламента в четверг поддержала в целом пакет законопроектов, предложенный президентом Хавьером Милеем, но голосование продолжится по отдельным статьям. В декабре президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

аргентина

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в мире, аргентина, хавьер милей