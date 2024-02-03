https://ria.ru/20240203/argentina-1925154813.html

Полиция вытеснила протестующих у здания конгресса Аргентины, применив газ

Полиция вытеснила протестующих у здания конгресса Аргентины, применив газ - РИА Новости, 03.02.2024

Полиция вытеснила протестующих у здания конгресса Аргентины, применив газ

Полиция вытеснила протестующих у здания конгресса Аргентины с проезжей части, применив газ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:07

2024-02-03T02:07

2024-02-03T04:49

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хавьер милей

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев — РИА Новости. Полиция вытеснила протестующих у здания конгресса Аргентины с проезжей части, применив газ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее активисты заняли одну из улиц у здания парламента, что, согласно правилам новых властей страны, дает полиции право применить силу. В настоящее время люди поднялись на тротуар, вдоль площади выстроились жандармы с щитами, к ним на помощь подъехали полицейские на мотоциклах. Протестующие оказывают друг другу помощь, раздают воду с лимоном и молоко, которые помогают облегчить эффект от слезоточивого газа. По данным канала C5N, полиция задержала двоих манифестантов.В декабре президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения входят в пакет законопроектов, отправленных в конгресс в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240128/argentina-1923965002.html

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в мире, аргентина, хавьер милей, буэнос-айрес (город)