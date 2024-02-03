Рейтинг@Mail.ru
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/argentina-1925153594.html
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины - РИА Новости, 03.02.2024
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:55
2024-02-03T01:55
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144205_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1eff5774004fbd8dbdaac2c0df409145.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на площадь у парламента прибыли экипированные подразделения полиции и применили газ против людей, стоящих на тротуаре. В ответ протестующие заняли улицу и перекрыли движение, стали выкрикивать ругательства в сторону правоохранителей. В какой-то момент на мусорный бак забралась девочка и начала играть на скрипке. На мгновение люди вокруг затихли. Согласно новым правилам властей, в случае перекрытия улиц полиция имеет право на применение силы. Ранее в четверг депутаты поддержали в целом реформы президента Аргентины.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144205_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_62a33065f83f3bb712b0c3bbd7624755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины

Полиция стягивает спецтехнику к протестам у здания конгресса Аргентины

© AP Photo / Gustavo GarelloСотрудники правоохранительных органов Аргентины
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на площадь у парламента прибыли экипированные подразделения полиции и применили газ против людей, стоящих на тротуаре. В ответ протестующие заняли улицу и перекрыли движение, стали выкрикивать ругательства в сторону правоохранителей.
В какой-то момент на мусорный бак забралась девочка и начала играть на скрипке. На мгновение люди вокруг затихли.
Согласно новым правилам властей, в случае перекрытия улиц полиция имеет право на применение силы.
Ранее в четверг депутаты поддержали в целом реформы президента Аргентины.
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками
Вчера, 01:24
 
В миреАргентинаБуэнос-Айрес (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала