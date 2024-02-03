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Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины - РИА Новости, 03.02.2024
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:55
2024-02-03T01:55
2024-02-03T01:55
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на площадь у парламента прибыли экипированные подразделения полиции и применили газ против людей, стоящих на тротуаре. В ответ протестующие заняли улицу и перекрыли движение, стали выкрикивать ругательства в сторону правоохранителей. В какой-то момент на мусорный бак забралась девочка и начала играть на скрипке. На мгновение люди вокруг затихли. Согласно новым правилам властей, в случае перекрытия улиц полиция имеет право на применение силы. Ранее в четверг депутаты поддержали в целом реформы президента Аргентины.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины
Полиция стягивает спецтехнику к протестам у здания конгресса Аргентины
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на площадь у парламента прибыли экипированные подразделения полиции и применили газ против людей, стоящих на тротуаре. В ответ протестующие заняли улицу и перекрыли движение, стали выкрикивать ругательства в сторону правоохранителей.
В какой-то момент на мусорный бак забралась девочка и начала играть на скрипке. На мгновение люди вокруг затихли.
Согласно новым правилам властей, в случае перекрытия улиц полиция имеет право на применение силы.
Ранее в четверг депутаты поддержали в целом реформы президента Аргентины.
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