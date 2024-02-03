https://ria.ru/20240203/argentina-1925153594.html

Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины

Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины - РИА Новости, 03.02.2024

Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины

Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:55

2024-02-03T01:55

2024-02-03T01:55

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Полиция стягивает спецтехнику к зданию конгресса Аргентины, где люди протестуют против реформ президента, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на площадь у парламента прибыли экипированные подразделения полиции и применили газ против людей, стоящих на тротуаре. В ответ протестующие заняли улицу и перекрыли движение, стали выкрикивать ругательства в сторону правоохранителей. В какой-то момент на мусорный бак забралась девочка и начала играть на скрипке. На мгновение люди вокруг затихли. Согласно новым правилам властей, в случае перекрытия улиц полиция имеет право на применение силы. Ранее в четверг депутаты поддержали в целом реформы президента Аргентины.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)