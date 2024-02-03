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В Аргентине протестующие выступили против решения поддержать реформы
В Аргентине протестующие выступили против решения поддержать реформы - РИА Новости, 03.02.2024
В Аргентине протестующие выступили против решения поддержать реформы
Собравшиеся у конгресса Аргентины протестующие с недовольством встретили итоги голосования в конгрессе по реформам президента Хавьера Милея, передает... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:51
2024-02-03T00:51
2024-02-03T00:51
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Собравшиеся у конгресса Аргентины протестующие с недовольством встретили итоги голосования в конгрессе по реформам президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие начали выкрикивать ругательства в адрес депутатов, поддержавших реформы. Люди все три дня, что рассматривался пакет законов, приходили на антиправительственные протесты к зданию конгресса. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
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в мире, аргентина, россия
В мире, Аргентина, Россия
В Аргентине протестующие выступили против решения поддержать реформы
В Аргентине протестующие выступили против решения поддержать реформы властей
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 фев - РИА Новости. Собравшиеся у конгресса Аргентины протестующие с недовольством встретили итоги голосования в конгрессе по реформам президента Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие начали выкрикивать ругательства в адрес депутатов, поддержавших реформы.
Люди все три дня, что рассматривался пакет законов, приходили на антиправительственные протесты к зданию конгресса.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
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