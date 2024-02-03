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Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие - РИА Новости, 03.02.2024
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00:01 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/argentina-1925144625.html
Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие
Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие - РИА Новости, 03.02.2024
Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие
Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие против реформ президента страны Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:01
2024-02-03T00:01
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие против реформ президента страны Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. Правоохранители выстроились в цепочку между проезжей частью и площадью, где собрались митингующие. Обстановка спокойная. У полиции нет никакого спецвооружения. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
https://ria.ru/20231210/miley-1914886136.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие

Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие

© AP Photo / Rodrigo AbdАнтиправительственный протест у здания конгресса Аргентины
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Антиправительственный протест у здания конгресса Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Полиция прибыла к конгрессу Аргентины, где собрались протестующие против реформ президента страны Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранители выстроились в цепочку между проезжей частью и площадью, где собрались митингующие. Обстановка спокойная. У полиции нет никакого спецвооружения.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
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