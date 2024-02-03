https://ria.ru/20240203/akhmat-1925232990.html

Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков

Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков - РИА Новости, 03.02.2024

Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал предложение депутата госдумы РФ Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов "Ахмат". РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:39

2024-02-03T17:39

2024-02-03T17:39

общество

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 3 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал предложение депутата госдумы РФ Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов "Ахмат". Ранее Кузнецов предложил создать детскую академию "Ахмат" на примере одноименного многонационального спецназа. "Я поддерживаю данную инициативу. Не буду называть конкретных имен, но многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа. И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь", - написал Кадыров. Он добавил, что не понимает почему предложение Кузнецова о создании академии вызвало негативную реакцию. Кадыров привел в пример давнюю кавказскую традицию куначества, которая "всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов". "Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - считает Кадыров.

https://ria.ru/20240123/kadyrov-1923036063.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, северный кавказ