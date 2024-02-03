https://ria.ru/20240203/akhmat-1925232990.html
Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков
Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков - РИА Новости, 03.02.2024
Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал предложение депутата госдумы РФ Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов "Ахмат". РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:39
2024-02-03T17:39
2024-02-03T17:39
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ГРОЗНЫЙ, 3 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале поддержал предложение депутата госдумы РФ Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов "Ахмат". Ранее Кузнецов предложил создать детскую академию "Ахмат" на примере одноименного многонационального спецназа. "Я поддерживаю данную инициативу. Не буду называть конкретных имен, но многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа. И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь", - написал Кадыров. Он добавил, что не понимает почему предложение Кузнецова о создании академии вызвало негативную реакцию. Кадыров привел в пример давнюю кавказскую традицию куначества, которая "всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов". "Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - считает Кадыров.
https://ria.ru/20240123/kadyrov-1923036063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф, северный кавказ
Общество, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ, Северный Кавказ
Кадыров поддержал идею о создании академии "Ахмат" для подростков
Кадыров поддержал идею депутата Кузнецова об Академии дружбы народов "Ахмат"
ГРОЗНЫЙ, 3 фев - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
поддержал предложение депутата госдумы РФ Дмитрия Кузнецова создать Академию дружбы народов "Ахмат".
Ранее Кузнецов предложил создать детскую академию "Ахмат" на примере одноименного многонационального спецназа.
«
"Я поддерживаю данную инициативу. Не буду называть конкретных имен, но многие федеральные чиновники уже направляли своих детей в Российский университет спецназа. И не пожалели! К концу программы подростки пересмотрели свои ценности, взгляды на жизнь", - написал Кадыров.
Он добавил, что не понимает почему предложение Кузнецова о создании академии вызвало негативную реакцию. Кадыров привел в пример давнюю кавказскую традицию куначества, которая "всегда выступала как система дружеских отношений и взаимопомощи между кавказцами и представителями других народов".
"Возрождение этой доброй традиции в современном виде, безусловно, укрепит согласие между российскими народами", - считает Кадыров.
Кадыров обрушился на депутата от КПРФ за слова об исламизации России