https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении генерала Валерия Залужного и ждет подходящего момента, пишет хорватское издание... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:45
2024-02-02T14:45
2024-02-02T17:06
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении генерала Валерия Залужного и ждет подходящего момента, пишет хорватское издание Advance."Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись", — говорится в материале.Отмечается, что Украина столкнулась с серьезным кризисом, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход военных действий. Автор статьи предполагает, что сейчас глава киевского режима может выжидать из-за отсутствия реакции со стороны западных союзников.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
Advance: Зеленский уже подготовил указ об увольнении Залужного и ждет момента