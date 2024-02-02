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"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024
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14:45 02.02.2024 (обновлено: 17:06 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1925041744.html
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 02.02.2024
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского
Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении генерала Валерия Залужного и ждет подходящего момента, пишет хорватское издание... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:45
2024-02-02T17:06
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении генерала Валерия Залужного и ждет подходящего момента, пишет хорватское издание Advance."Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись", — говорится в материале.Отмечается, что Украина столкнулась с серьезным кризисом, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход военных действий. Автор статьи предполагает, что сейчас глава киевского режима может выжидать из-за отсутствия реакции со стороны западных союзников.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240201/kiev-1924816574.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Подготовил указ". СМИ раскрыли отчаянный план Зеленского

Advance: Зеленский уже подготовил указ об увольнении Залужного и ждет момента

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении генерала Валерия Залужного и ждет подходящего момента, пишет хорватское издание Advance.
"Вполне возможно, что Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы. Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись", — говорится в материале.
Киев - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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1 февраля, 15:01
Отмечается, что Украина столкнулась с серьезным кризисом, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход военных действий. Автор статьи предполагает, что сейчас глава киевского режима может выжидать из-за отсутствия реакции со стороны западных союзников.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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