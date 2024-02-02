https://ria.ru/20240202/zelenskiy-1924932877.html
США знают о коррумпированности Зеленского, заявил Херш
США знают о коррумпированности Зеленского, заявил Херш - РИА Новости, 02.02.2024
США знают о коррумпированности Зеленского, заявил Херш
Спецслужбам США известно о персональной коррумпированности Владимира Зеленского, директор ЦРУ Уильям Бернс лично летал в Киев, чтобы сообщить об этом, а также о РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:53
2024-02-02T02:53
2024-02-02T02:53
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Спецслужбам США известно о персональной коррумпированности Владимира Зеленского, директор ЦРУ Уильям Бернс лично летал в Киев, чтобы сообщить об этом, а также о недовольстве ряда подчиненных Зеленского из-за его "чрезмерной доли", заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в статье на онлайн-платформе Substack. "В прошлом году директор ЦРУ секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности", - написал Херш. По словам журналиста, Бернс также предупредил Зеленского о недовольстве в рядах его подчиненных из-за того, что их начальник берет "слишком большой кусок награбленного".
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в мире, киев, сша, владимир зеленский, сеймур херш, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), украина
В мире, Киев, США, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Украина
США знают о коррумпированности Зеленского, заявил Херш
Херш: США знают о коррумпированности Зеленского и его "чрезмерной доле"