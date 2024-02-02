https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html

Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин

Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин

Россия будет увеличивать заказы вооружения на предприятиях ОПК для пополнения запасов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:45

2024-02-02T15:45

2024-02-02T16:00

россия

безопасность

владимир путин

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия будет увеличивать заказы вооружения на предприятиях ОПК для пополнения запасов, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцией военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы и пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий", - сказал он на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".Президент также подчеркнул, что государство будет всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства.

https://ria.ru/20240202/opk-1925053974.html

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россия, безопасность, владимир путин