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Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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15:45 02.02.2024 (обновлено: 16:00 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/zakazy-1925055185.html
Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин
Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин
Россия будет увеличивать заказы вооружения на предприятиях ОПК для пополнения запасов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:45
2024-02-02T16:00
россия
безопасность
владимир путин
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия будет увеличивать заказы вооружения на предприятиях ОПК для пополнения запасов, заявил президент России Владимир Путин."Мы будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцией военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы и пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий", - сказал он на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".Президент также подчеркнул, что государство будет всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства.
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россия, безопасность, владимир путин
Россия, Безопасность, Владимир Путин
Россия будет увеличивать заказы на вооружение, заявил Путин

Путин: РФ будет увеличивать заказы на вооружение на предприятиях ОПК

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Россия будет увеличивать заказы вооружения на предприятиях ОПК для пополнения запасов, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы будем загружать сейчас и дозагружать в будущем ближайшем продукцией военного назначения, поскольку нам нужно запасы пополнять, вернее, создавать запасы и пополнять то, что израсходовано в ходе боевых действий", - сказал он на встрече с участниками форума "Всё для Победы!".
Президент также подчеркнул, что государство будет всячески поддерживать все начинания, связанные с развитием гражданской части производства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Путин пообещал продолжить соцподдержку сотрудников предприятий ОПК
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РоссияБезопасностьВладимир Путин
 
 
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