https://ria.ru/20240202/yadernye-1925092216.html

Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин

Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024

Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин

Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:40

2024-02-02T17:40

2024-02-02T17:53

безопасность

владимир путин

россия

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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"

https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924995865.html

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безопасность, владимир путин, россия