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Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
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17:40 02.02.2024 (обновлено: 17:53 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/yadernye-1925092216.html
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин
Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:40
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безопасность
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин

Путин: стратегические ядерные силы обновлены на 95%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта Всё для Победы! в Туле - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с активом участников форума Общероссийского народного фронта "Всё для Победы!" в Туле
Читать ria.ru в
ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
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БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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