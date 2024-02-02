https://ria.ru/20240202/yadernye-1925092216.html
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин - РИА Новости, 02.02.2024
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин
Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:40
2024-02-02T17:40
2024-02-02T17:53
безопасность
владимир путин
россия
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ТУЛА, 2 фев - РИА Новости. Стратегические ядерные силы России обновлены на 95%, их морская составляющая - почти на 100%, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня у нас практически полностью, на 95%, обновлены стратегические ядерные силы, а их морская составляющая - почти на 100%. Это хороший, надежный тыл для нашей стратегической безопасности. Тыл и в прямом смысле, и в переносном", - сказал Путин на форуме "Всё для победы!"
https://ria.ru/20240202/ispytaniya-1924995865.html
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безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Стратегические ядерные силы обновлены на 95 процентов, заявил Путин
Путин: стратегические ядерные силы обновлены на 95%