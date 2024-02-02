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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 02.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T04:54

2024-02-02T04:54

2024-02-02T04:56

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". "В Кропивницком прогремели взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области с 23.56 вечера звучит воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

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2024

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