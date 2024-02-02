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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:54 02.02.2024 (обновлено: 04:56 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/vzryvy-1924936806.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:54
2024-02-02T04:56
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". &quot;В Кропивницком прогремели взрывы&quot;, — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области с 23.56 вечера звучит воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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в мире, кировоградская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

"Общественное": в Кропивницком произошли взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное".
«

"В Кропивницком прогремели взрывы", — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области с 23.56 вечера звучит воздушная тревога.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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