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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T04:54
2024-02-02T04:54
2024-02-02T04:56
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В Кропивницком прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Общественное". "В Кропивницком прогремели взрывы", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Кировоградской области с 23.56 вечера звучит воздушная тревога. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Общественное": в Кропивницком произошли взрывы