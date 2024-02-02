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Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза - РИА Новости, 02.02.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:13 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vypusk-1924913631.html
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза - РИА Новости, 02.02.2024
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
Столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:13
2024-02-02T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности электропроводки или оборудования, в 2,2 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Постановлением правительства России с 1 марта УЗДП должны в обязательном порядке применяться при проектировании общественных объектов, в частности, школ, общежитий, детских садов. Устройства предназначены для автоматического предупреждения возгораний, вызванных дуговым пробоем в электропроводке. При опасности они автоматически отключают сеть в электроустановках."Благодаря поддержке московские производители электрического оборудования активно наращивают выпуск продукции. Так, столичное предприятие "Эколайт" за 2023 год выпустило 35 тысяч устройств, увеличив объемы производства на 118% в сравнении с 2022 годом. В 2024 году компания планирует нарастить объемы производства до 150 тысяч", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Москва – город с развитым производством. В столице работает 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.Город оказывает поддержку производственным компаниям. В Москве созданы комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта и инфраструктуре. Предприятия столицы могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
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москва, россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Владислав Овчинский
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза

Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза

© Пресс-служба ДИПППроизводитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
© Пресс-служба ДИПП
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Столичная компания по итогам 2023 года увеличила выпуск устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП), позволяющих уменьшить риск пожара из-за неисправности электропроводки или оборудования, в 2,2 раза, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Постановлением правительства России с 1 марта УЗДП должны в обязательном порядке применяться при проектировании общественных объектов, в частности, школ, общежитий, детских садов. Устройства предназначены для автоматического предупреждения возгораний, вызванных дуговым пробоем в электропроводке. При опасности они автоматически отключают сеть в электроустановках.
© Пресс-служба ДИПППроизводитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза №2
© Пресс-служба ДИПП
Производитель противопожарных устройств увеличил их выпуск в 2,2 раза
"Благодаря поддержке московские производители электрического оборудования активно наращивают выпуск продукции. Так, столичное предприятие "Эколайт" за 2023 год выпустило 35 тысяч устройств, увеличив объемы производства на 118% в сравнении с 2022 годом. В 2024 году компания планирует нарастить объемы производства до 150 тысяч", - сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Москва – город с развитым производством. В столице работает 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Город оказывает поддержку производственным компаниям. В Москве созданы комфортные условий для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта и инфраструктуре. Предприятия столицы могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияВладислав Овчинский
 
 
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