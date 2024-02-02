Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов
Глава МИД Канады Жоли обсудила с Кулебой использование замороженных активов РФ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети Х.
"Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли... Мы обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, военной помощи, санкций, формулы мира", - написал Кулеба, прикрепив видео встречи с канадской коллегой.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.