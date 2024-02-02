https://ria.ru/20240202/vstrecha-1925043293.html

Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов

Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов - РИА Новости, 02.02.2024

Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов

Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:55

2024-02-02T14:55

2024-02-02T14:55

в мире

украина

мелани жоли

канада

дмитрий кулеба

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925042436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dab03eb9906d28125d78fc56c90eade.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети Х. "Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли... Мы обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, военной помощи, санкций, формулы мира", - написал Кулеба, прикрепив видео встречи с канадской коллегой. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240202/mest-1924926304.html

https://ria.ru/20240118/nasams-1922002296.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, мелани жоли, канада, дмитрий кулеба, россия