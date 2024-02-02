Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/vstrecha-1925043293.html
Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов
Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов - РИА Новости, 02.02.2024
Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов
Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:55
2024-02-02T14:55
в мире
украина
мелани жоли
канада
дмитрий кулеба
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925042436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dab03eb9906d28125d78fc56c90eade.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети Х. "Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли... Мы обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, военной помощи, санкций, формулы мира", - написал Кулеба, прикрепив видео встречи с канадской коллегой. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240202/mest-1924926304.html
https://ria.ru/20240118/nasams-1922002296.html
украина
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925042436_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_0c37c93f610483c881091ca89578aaca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мелани жоли, канада, дмитрий кулеба, россия
В мире, Украина, Мелани Жоли, Канада, Дмитрий Кулеба, Россия
Главы МИД Украины и Канады обсудили использование российских активов

Глава МИД Канады Жоли обсудила с Кулебой использование замороженных активов РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр иностранных дел Канады Мелани Жоли время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Глава МИД Канады Мелани Жоли прибыла в Киев, где обсудила военную поддержку Украины, торговлю и антироссийские санкции, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в соцсети Х.
"Добро пожаловать на Украину, Мелани Жоли... Мы обсудили вопросы свободной торговли между Украиной и Канадой, использования замороженных российских активов, военной помощи, санкций, формулы мира", - написал Кулеба, прикрепив видео встречи с канадской коллегой.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"Ее разозлили". В Штатах забили тревогу из-за "мести" России
Вчера, 00:55
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Встреча по так называемой "формуле мира" по урегулированию на Украине прошла 14 января в Давосе на уровне советников по нацбезопасности. В ней приняли участие 83 делегации. Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя форум, заявила, что в мире растет понимание, что на Украине нельзя добиться устойчивого урегулирования без России.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
СМИ объяснили, почему Канада пока не передала Украине NASAMS
18 января, 10:00
 
В миреУкраинаМелани ЖолиКанадаДмитрий КулебаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала