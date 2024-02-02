https://ria.ru/20240202/vodno-bolotnye_ugodiya-1924513226.html

Всемирный день водно-болотных угодий

Всемирный день водно-болотных угодий - РИА Новости, 02.02.2024

Всемирный день водно-болотных угодий

Ежегодно 2 февраля в мире отмечается Всемирный день водно-болотных угодий. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:07

2024-02-02T01:07

2024-02-02T01:07

справки

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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Ежегодно 2 февраля в мире отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.Дата была выбрана не случайно: именно в этот день, 2 февраля 1971 года, в иранском городе Рамсар была подписана Конвенция о водно-болотных угодьях (Рамсарская конвенция). Основная цель конвенции – сохранение и устойчивое использование болот, озер, рек, морских мелководий и других природных объектов, для которых вода является основным фактором, определяющим условия жизни растений и животных.На сегодняшний день к Рамсарской конвенции присоединились 172 страны. В список водно-болотных угодий международного значения (Рамсарских угодий), находящихся под особой охраной конвенции, внесены 2 503 водно-болотных комплекса общей площадью 257,2 миллиона гектаров. Советский Союз ратифицировал Конвенцию в 1975 году. В 1994 году правительство Российской Федерации подтвердило обеспечение выполнения обязательств российской стороны, вытекающих из конвенции. Всемирный день водно-болотных угодий призван обратить внимание общественности на выдающуюся роль водно-болотных угодий в природных процессах и жизни человеческого сообщества, их уязвимость и важность их разумного использования. В 2024 году он посвящен теме "Водно-болотные угодья и благополучие человека".Согласно тексту Рамсарской конвенции, под водно-болотными угодьями понимают "районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров". В список водно-болотных угодий входят не только болота, но и озера, долы (любая низменность, долина между горами, впадина в земле), междуречья и дельты.Водно-болотные угодья имеют исключительную важность для людей и природы с учетом непреходящей ценности этих экосистем и получаемых за счет их существования выгод и услуг, в том числе природоохранный, климатический, экологический, социальный, экономический, научный, воспитательный, культурный, рекреационный и эстетический вклад в обеспечение устойчивого развития и благополучия человека.Несмотря на то, что они занимают около 6% поверхности суши, в водно-болотных угодьях обитают около 40% всех видов флоры и фауны. Биоразнообразие водно-болотных угодий имеет важное значение для секторов здравоохранения, продовольственного снабжения, туризма и рынка труда. Водно-болотные угодья жизненно важны для человека, других экосистем и нашего климата, обеспечивая регулирование водных ресурсов. Более миллиарда человек во всем мире зависят от водно-болотных угодий в качестве источника средств к существованию.Основные особенности водно-болотных угодий России связаны с расположением страны на крупнейшем континенте северного полушария, в относительно высоких широтах. Эта территория лежит в области морозных зим, поэтому практически все водно-болотные угодья страны имеют ледовый период. Около 60% площади занимает подземное оледенение – многолетняя или вечная мерзлота, что в значительной степени определяет особенности распространения и функционирования водно-болотных угодий.Водно-болотные угодья размещены на территории страны весьма неравномерно. Наибольшее ландшафтообразующее значение они имеют на Западно-Сибирской низменности, минимальна их роль в горах. Выполняя обязательства по Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, правительство Российской Федерации в 1994 году провозгласило 35 водно-болотных угодий общей площадью 10,7 миллиона гектаров объектами международного значения. В настоящее время крупнейшими по площади водно-болотными угодьями в России являются Бреховские острова (Красноярский край) – 1,4 миллиона гектар; Тоболо-Ишимская лесостепь (Тюменская область) – 1,2 миллиона гектар; Парапольский дол (Камчатский край) – 1,2 миллиона гектар; Междуречье реки Пуры и Мокоритто (Красноярский край) – 1,125 миллиона гектар; Дельта реки Волги, включая Астраханский заповедник – 800 тысяч гектар (Астраханская область), а также ряд других территорий.В России охрана водно-болотных угодий не ограничена только Рамсарскими угодьями. Значительные площади водно-болотных угодий включены в границы особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения.В 2017 году на территории Томской и Новосибирской областей был создан заповедник "Васюганские болота", на территории которого расположены уникальные болота, которые являются самыми большими в мире. Здесь сосредоточено более четверти торфяников Земли. Васюганские болота занимают площадь 53 тысячи квадратных километров, что по размеру больше среднестатистической европейской страны, и дают пресную воду всей Западной Сибири.В Новгородской области в Рдейском заповеднике располагается самый большой в Европе болотный массив. Рдейское болото занимает площадь 37 тысяч гектаров и считается одной из самых уникальных болотных систем в России.При правильно организованной инфраструктуре болота не представляют опасности для путешественника. Болотный туризм, давно популярный в странах Балтии, активно начинает развиваться и в России. Одни маршруты достаточно экстремальны, другие доступны даже людям с ограниченными возможностями здоровья.Так, в заказнике Мшинское болото в Ленинградской области на постоянной основе проходят экскурсии, в рамках которых можно фотографировать птиц и животных, а также наблюдать за ними в течение продолжительного времени.Еще один уникальный объект – болото Старосельский мох – находится в Центрально-Лесном заповеднике в Тверской области. На заповедной территории можно увидеть настоящую тайгу, не тронутую человеком с древнейших времен, пройтись по экологической тропе с экскурсоводом и прогуляться по деревянному настилу, который уведет вас вглубь болота, возраст которого насчитывает около 10 тысяч лет.Минприроды России совместно с уполномоченными субъектами РФ разработано девять положений о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц. Данные территории также представляют ценность с точки зрения экологии, ботаники, зоологии и гидрологии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)