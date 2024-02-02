https://ria.ru/20240202/uvolnenie-1925015527.html

МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"

МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки" - РИА Новости, 02.02.2024

МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"

Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T13:06

2024-02-02T13:06

2024-02-02T13:06

игорь мишин

мтс

россия

общество

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой."Игорь Мишин продолжает работать в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION", - сказали агентству в пресс-службе компании.

https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html

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игорь мишин, мтс, россия, общество