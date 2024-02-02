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МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки" - РИА Новости, 02.02.2024
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13:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/uvolnenie-1925015527.html
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки" - РИА Новости, 02.02.2024
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"
Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:06
2024-02-02T13:06
игорь мишин
мтс
россия
общество
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой."Игорь Мишин продолжает работать в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION", - сказали агентству в пресс-службе компании.
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игорь мишин, мтс, россия, общество
Игорь Мишин, МТС, Россия, Общество
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"

МТС опровергла утверждение об увольнении Игоря Мишина после "голой вечеринки"

Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой.
"Игорь Мишин продолжает работать в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION", - сказали агентству в пресс-службе компании.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
31 января, 14:31
 
Игорь МишинМТСРоссияОбщество
 
 
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