https://ria.ru/20240202/uvolnenie-1925015527.html
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки" - РИА Новости, 02.02.2024
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"
Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T13:06
2024-02-02T13:06
2024-02-02T13:06
игорь мишин
мтс
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917219531_0:0:1420:799_1920x0_80_0_0_4b0a8bfe98f056f7e7c57cc090e95dfe.png
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пресс-служба МТС опровергла РИА Новости утверждение авторов миллиардного иска, что бывший вице-президент Игорь Мишин якобы был уволен из компании после "голой вечеринки" Анастасии Ивлеевой."Игорь Мишин продолжает работать в качестве генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION", - сказали агентству в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917219531_0:0:1420:1065_1920x0_80_0_0_6a7c5c030c83f52dc9c6a4b1dd3dc76a.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь мишин, мтс, россия, общество
Игорь Мишин, МТС, Россия, Общество
МТС опровергла сообщение об увольнении сотрудника после "голой вечеринки"
МТС опровергла утверждение об увольнении Игоря Мишина после "голой вечеринки"