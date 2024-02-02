МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе
Спикер МИД Украины потребовал объяснений от ZDF из-за репортажа о Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе.
"Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF <…> нарушил украинское законодательство", — утверждает он в соцсети X.
"Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF <…> нарушил украинское законодательство", — утверждает он в соцсети X.
Николенко добавил, что если издание не предоставит объяснений, то нарушение законов Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ.
Ранее немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России. Его поразило, что жизнь там течет своим чередом, все работает в нормальном режиме.
При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение.
Ранее немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России. Его поразило, что жизнь там течет своим чередом, все работает в нормальном режиме.
При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение.
Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.