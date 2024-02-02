https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html

МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе

МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе - РИА Новости, 02.02.2024

МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе

Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе. "Искажение реальности — это не... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:25

2024-02-02T16:25

2024-02-02T16:25

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе. "Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF <…> нарушил украинское законодательство", — утверждает он в соцсети X.Николенко добавил, что если издание не предоставит объяснений, то нарушение законов Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ. Ранее немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России. Его поразило, что жизнь там течет своим чередом, все работает в нормальном режиме. При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение.Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.

https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html

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в мире, мариуполь, россия