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МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925066584.html
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе - РИА Новости, 02.02.2024
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе
Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе. "Искажение реальности — это не... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:25
2024-02-02T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе. "Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF &lt;…&gt; нарушил украинское законодательство", — утверждает он в соцсети X.Николенко добавил, что если издание не предоставит объяснений, то нарушение законов Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ. Ранее немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России. Его поразило, что жизнь там течет своим чередом, все работает в нормальном режиме. При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение.Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.
https://ria.ru/20240202/budanov-1925004878.html
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925026509.html
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в мире, мариуполь, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мариуполь, Россия
МИД Украины набросился на немецкий телеканал из-за репортажа о Мариуполе

Спикер МИД Украины потребовал объяснений от ZDF из-за репортажа о Мариуполе

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Мариуполе
Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Строительство новых домов в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Спикер МИД Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF из-за репортажа его журналиста о Мариуполе.

"Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF <…> нарушил украинское законодательство", — утверждает он в соцсети X.
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Николенко добавил, что если издание не предоставит объяснений, то нарушение законов Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ.

Ранее немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF отметил, что восстановление Мариуполя идет полным ходом и жители города рады приходу России. Его поразило, что жизнь там течет своим чередом, все работает в нормальном режиме.

При этом ZDF попытался оправдаться и выступил с заявлением, что фраза Корпера "город работает" якобы вводит в заблуждение.
Российские войска освободили Мариуполь в мае 2022 года. Сразу после этого началось активное восстановление города.
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