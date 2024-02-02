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В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/ukraina-1925053564.html
В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал
В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал - РИА Новости, 02.02.2024
В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал
Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским войскам необходимо их гораздо больше, заявил советник... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:39
2024-02-02T15:39
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским войскам необходимо их гораздо больше, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Очень много появляется заявлений из разных стран, от разных представителей, и иногда складывается впечатление, что у нас тут уже все есть и всего много. Да нет... нам нужно значительно больше разных систем. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и Patriot. Конечно, хочется больше таких систем", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на усиление украинской системы ПВО. По словам Игната, власти Украины продолжают вести консультации со странами-партнерами по вопросу передачи ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал

Спикер ВВС: Украине нужно от Запада гораздо больше систем ПВО, чем она получила

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским войскам необходимо их гораздо больше, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Очень много появляется заявлений из разных стран, от разных представителей, и иногда складывается впечатление, что у нас тут уже все есть и всего много. Да нет... нам нужно значительно больше разных систем. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и Patriot. Конечно, хочется больше таких систем", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на усиление украинской системы ПВО. По словам Игната, власти Украины продолжают вести консультации со странами-партнерами по вопросу передачи ПВО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
СМИ: Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО
Вчера, 03:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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