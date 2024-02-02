https://ria.ru/20240202/ukraina-1925053564.html

В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал

В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал - РИА Новости, 02.02.2024

В ВСУ заявили, что Запад поставил гораздо меньше систем ПВО, чем обещал

Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским войскам необходимо их гораздо больше, заявил советник... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

2024-02-02T15:39

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855935536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_947febbca81047c387940b2d7e9e1fab.jpg

МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Украина получила от Запада недостаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским войскам необходимо их гораздо больше, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Очень много появляется заявлений из разных стран, от разных представителей, и иногда складывается впечатление, что у нас тут уже все есть и всего много. Да нет... нам нужно значительно больше разных систем. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и Patriot. Конечно, хочется больше таких систем", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, стоит ли в ближайшее время рассчитывать на усиление украинской системы ПВО. По словам Игната, власти Украины продолжают вести консультации со странами-партнерами по вопросу передачи ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240202/uyazvimost-1924935319.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр