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Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 02.02.2024
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07:09 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924941957.html
Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США
Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 02.02.2024
Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США
Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:09
2024-02-02T07:09
россия
турция
сша
догу перинчек
в мире
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявлял РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны. В Кремле в курсе ситуации со счетами компаний из РФ в Турции, Москва в диалоге с Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имеются некоторые блокировки в денежных переводах из России в Турцию. Это во многом отголоски неправильной политики правительства. В настоящее время правительство (Реджепа) Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность. Россия - один из главных торговых партнеров Турции. Турция не может отказаться от России в экономике. У нас уже был печальный опыт во время падения российского самолета в Сирии, попытки давления США были. Россия для Турции - главный энергопоставщик. Любые старания игнорировать, отказаться от России безуспешны. Турецкий народ – друг России, Китая и Ирана. Это и в плане экономики", - сказал Перинчек. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html
https://ria.ru/20240129/putin-1924167470.html
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россия, турция, сша, догу перинчек, в мире
Россия, Турция, США, Догу Перинчек, В мире
Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США

Перинчек: США давят на Турцию из-за России, но отказаться от работы нельзя

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявлял РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны. В Кремле в курсе ситуации со счетами компаний из РФ в Турции, Москва в диалоге с Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами
30 января, 07:07
"Имеются некоторые блокировки в денежных переводах из России в Турцию. Это во многом отголоски неправильной политики правительства. В настоящее время правительство (Реджепа) Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность. Россия - один из главных торговых партнеров Турции. Турция не может отказаться от России в экономике. У нас уже был печальный опыт во время падения российского самолета в Сирии, попытки давления США были. Россия для Турции - главный энергопоставщик. Любые старания игнорировать, отказаться от России безуспешны. Турецкий народ – друг России, Китая и Ирана. Это и в плане экономики", - сказал Перинчек.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Источник: Путин может посетить Турцию 12 февраля
29 января, 16:00
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Турция не должна была одобрять вступление Швеции в НАТО, считает политик
28 января, 19:58
 
РоссияТурцияСШАДогу ПеринчекВ мире
 
 
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