https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924941957.html

Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США

Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США - РИА Новости, 02.02.2024

Турецкий политик призвал работать с Россией, несмотря на давление США

Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:09

2024-02-02T07:09

2024-02-02T07:09

россия

турция

сша

догу перинчек

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Правительство Турции испытывает сильное давление со стороны США на экономику, но отказаться от работы с Россией невозможно, заявил РИА Новости председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточили требования к физлицам из России, намеревающимся завести карточку, сообщали "Ведомости" со ссылкой на предпринимателей, ведущих бизнес с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями, заявлял РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе страны. В Кремле в курсе ситуации со счетами компаний из РФ в Турции, Москва в диалоге с Анкарой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Имеются некоторые блокировки в денежных переводах из России в Турцию. Это во многом отголоски неправильной политики правительства. В настоящее время правительство (Реджепа) Эрдогана испытывает сильное давление со стороны США на экономику, безопасность. Россия - один из главных торговых партнеров Турции. Турция не может отказаться от России в экономике. У нас уже был печальный опыт во время падения российского самолета в Сирии, попытки давления США были. Россия для Турции - главный энергопоставщик. Любые старания игнорировать, отказаться от России безуспешны. Турецкий народ – друг России, Китая и Ирана. Это и в плане экономики", - сказал Перинчек. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

https://ria.ru/20240129/putin-1924167470.html

https://ria.ru/20240128/turtsiya-1924019300.html

россия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, сша, догу перинчек, в мире