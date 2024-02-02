https://ria.ru/20240202/turtsiya-1924925920.html

Полиция Турции освободила всех заложников на заводе в Гебзе

Полиция Турции освободила всех заложников на заводе в Гебзе - РИА Новости, 02.02.2024

Полиция Турции освободила всех заложников на заводе в Гебзе

Полиция освободила в ночь на пятницу семерых заложников на заводе к востоку от Стамбула, удерживавший их мужчина задержан, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T00:28

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СТАМБУЛ, 2 фев - РИА Новости. Полиция освободила в ночь на пятницу семерых заложников на заводе к востоку от Стамбула, удерживавший их мужчина задержан, сообщило агентство IHA.Вооруженный мужчина днем в четверг взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула, на место был стянут спецназ. Позже некоторые СМИ утверждали, что захватчиков двое. Сообщалось, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа, на нем было нечто напоминающее бомбу."Полиция после 9 с половиной часов в результате операции спасла семерых заложников, в том числе женщину, удерживавший их Ибрагим Й. задержан", - сообщило агентство. СМИ сообщали, что мужчина ранее работал на предприятии.По данным газеты Sabah, один из заложников сообщил родственникам, что захватчик требует обеспечить ему выезд из Турции, открыв пограничный КПП.Захватчик также разрешил отметить день рождения одного из оказавшихся в плену, так как к празднику уже все было готово, сообщали ранее СМИ.

https://ria.ru/20240122/strelba-1922734666.html

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