https://ria.ru/20240202/trevoga-1925107673.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена пятницу в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T18:51
2024-02-02T18:51
2024-02-02T18:51
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена пятницу в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно – в 18.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу