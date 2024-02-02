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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.02.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:35
2024-02-02T14:35
2024-02-02T14:35
специальная военная операция на украине
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херсонская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги первым прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей - в промежутке с 13.44 по 14.02 мск. В 14.12 тревогу объявили в остальных указанных регионах. Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской и Сумской областях, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240121/usloviya-1922589791.html
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украина, киев, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные
онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги первым прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей - в промежутке с 13.44 по 14.02 мск. В 14.12 тревогу объявили в остальных указанных регионах.
Ранее в пятницу тревогу объявляли в Черниговской и Сумской областях, спустя время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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