https://ria.ru/20240202/tekhnika-1925011514.html

Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ

Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ

Российские военные за январь уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской техники, в их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:50

2024-02-02T12:50

2024-02-02T14:06

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские военные за январь уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской техники, в их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. 2024-02-02T12:50 true PT4M14S

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россия, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины