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Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 02.02.2024 (обновлено: 14:06 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/tekhnika-1925011514.html
Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ
Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024
Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ
Российские военные за январь уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской техники, в их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T12:50
2024-02-02T14:06
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские военные за январь уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской техники, в их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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Выступление Шойгу на селекторном совещании в Минобороны
Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения, освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
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россия, сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Шойгу рассказал об уничтоженной за месяц технике ВСУ

Шойгу: ВС России в январе уничтожили более трех тысяч единиц техники ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские военные за январь уничтожили свыше трех тысяч единиц украинской техники, в их числе немецкие танки Leopard и пусковые установки комплексов Patriot и HIMARS, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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