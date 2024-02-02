https://ria.ru/20240202/suverenitet-1925085265.html

Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны

Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны - РИА Новости, 02.02.2024

Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны

Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:21

2024-02-02T17:21

2024-02-02T17:56

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Президент добавил, что работа на предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут.

https://ria.ru/20240202/putin-1925084582.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, россия