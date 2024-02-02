https://ria.ru/20240202/suverenitet-1925085265.html
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны
Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:21
2024-02-02T17:21
2024-02-02T17:56
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Президент добавил, что работа на предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут.
https://ria.ru/20240202/putin-1925084582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, россия
Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны
Путин: прочный тыл и работа ОПК играют огромную роль в укреплении суверенитета
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".
Президент добавил, что работа на предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут.
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин