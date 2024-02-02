Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 02.02.2024 (обновлено: 17:56 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/suverenitet-1925085265.html
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны - РИА Новости, 02.02.2024
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны
Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России,... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:21
2024-02-02T17:56
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин."Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".Президент добавил, что работа на предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут.
https://ria.ru/20240202/putin-1925084582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, россия
Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, от чего зависит суверенитет страны

Путин: прочный тыл и работа ОПК играют огромную роль в укреплении суверенитета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и консолидация общества играют огромную роль в укреплении суверенитета России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Только что на встрече с активом форума мы говорили о той огромной роли, которую играет прочный тыл, устойчивая работа предприятий оборонно-промышленного комплекса и всей экономики, консолидация общества в укреплении обороны страны, в укреплении нашего суверенитета", - сказал Путин на форуме ОНФ "Всё для Победы!".
Президент добавил, что работа на предприятиях ОПК сейчас идет колоссальная и непрерывная, объемы производства постоянно растут.
Путин в Туле
Работники ОПК доказали, что достойны великих предков, заявил Путин
Вчера, 17:19
 
БезопасностьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала