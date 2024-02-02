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На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 02.02.2024 (обновлено: 15:49 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925046905.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных - РИА Новости, 02.02.2024
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 производства США и две... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:19
2024-02-02T15:49
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных

МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 35 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 35 военнослужащих, танк, артиллерийскую систему М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 38-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 февраля, 16:01
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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