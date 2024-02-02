https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925046108.html

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2024

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:17

2024-02-02T15:17

2024-02-02T15:49

специальная военная операция на украине

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безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ДНР отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ."Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины