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Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 02.02.2024 (обновлено: 15:49 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1925046108.html
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 02.02.2024
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:17
2024-02-02T15:49
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ДНР отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ."Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

МО: российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ, потери Украины составили до 290 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Красное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, в районе населенного пункта Белогоровка ДНР отражены две атаки штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО "Град", уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.
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