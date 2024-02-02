https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924938946.html

Пленный рассказал о потерях в одной роте ВСУ

Пленный рассказал о потерях в одной роте ВСУ - РИА Новости, 02.02.2024

Пленный рассказал о потерях в одной роте ВСУ

С лета 2023 года из 130 военных в одной роте ВСУ остались в строю около 80 человек, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:02

2024-02-02T06:02

2024-02-02T13:20

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 2 фев - РИА Новости. С лета 2023 года из 130 военных в одной роте ВСУ остались в строю около 80 человек, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. "Если брать с лета, где-то со 130 человек - кто раненый, кто… Человек, может быть, осталось 80. (Потери) где-то человек 50. Ну вот 130 в роте было, а осталось где-то человек 82 там, 83. Кто "двухсотый", "трехсотых" много", - сказал он. По словам пленных, их командир бросил свое подразделение в бою и сбежал. "Смерть. Просто смерть. И мы это понимаем прекрасно. И тут бежит наш командир, этот "Лев", и понимаете, вот это самые жестокие слова, которые я слышал за все эти пять дней, которые я служил. Он: "Ребята, вы как хотите, мне похер, я, короче, сваливаю!" И он тупо с блиндажа - и пропал", - рассказал пленный Валерий Селеверстов. Украинские военные рассказали, что их подразделение несло значительные потери на протяжении последних месяцев. На позициях были не эвакуированные убитые и раненые. "Что он бежал? Не знаю, чего он там бежал. Я еще спрашивал, говорю: "А куда он бежал?" Мне сказали, где-то он около пикапа этого, у нас там был… У нас лежал там (на позициях) "трехсотый", когда мы туда зашли на позиции. Он уже двое суток (лежал), его никто не эвакуировал… Я видел два "двухсотых" из своих. Но мне говорили, что четыре", - рассказал пленный Назар Вашкевич. Вашкевич добавил, что украинская власть не дорожит людьми. "Я эту власть не выбирал. Я один не могу ничего решить в этой стране. То есть, там решают деньги... То, что они сделали с нашими военными, это вообще... Они не дорожат людьми, понимаете? Это просто, ну, моя точка мнения, что люди (для них) это просто вот… Фарш. Вот просто фарш", - сказал он.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924937795.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина, россия