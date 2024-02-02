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Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ на Купянском направлении
Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:35
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ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства на купянском направлении", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что натовская артиллерийская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ.
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Артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ на Купянском направлении
МО: артиллеристы ЗВО уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 2 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили из гаубицы "Гиацинт-Б" на купянском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет 152-миллиметровой буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ польского производства на купянском направлении", - сообщили в МО РФ.
Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО
В ведомстве уточнили, что натовская артиллерийская установка была выявлена в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийской разведкой ВС РФ.