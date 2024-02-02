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Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
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05:03 02.02.2024 (обновлено: 08:59 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924937221.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:03
2024-02-02T08:59
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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны.&quot;Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц &quot;Мста-СМ1&quot; группировки войск &quot;Запад&quot; при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции&quot;, — рассказали в военном ведомстве.Там пояснили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, — как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника."Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника &lt;…&gt; Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — рассказал командир расчета с позывным Каха.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Противник потерял там не менее 125 человек убитыми и ранеными и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924935956.html
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Работа артиллеристов на Купянском направлении
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

МО: артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.

Там пояснили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, — как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника.
"Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — рассказал командир расчета с позывным Каха.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Противник потерял там не менее 125 человек убитыми и ранеными и шесть единиц техники.
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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