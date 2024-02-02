https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924937221.html

Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2024

Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:03

2024-02-02T05:03

2024-02-02T08:59

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ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.Там пояснили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, — как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника."Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — рассказал командир расчета с позывным Каха.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Противник потерял там не менее 125 человек убитыми и ранеными и шесть единиц техники.

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Работа артиллеристов на Купянском направлении Работа артиллеристов на Купянском направлении 2024-02-02T05:03 true PT0M45S

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