https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924937221.html
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 02.02.2024
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:03
2024-02-02T05:03
2024-02-02T08:59
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924948065_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0acd8c3de4c463ac8b47afd2a81ba634.jpg
ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.Там пояснили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, — как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника."Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — рассказал командир расчета с позывным Каха.По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Противник потерял там не менее 125 человек убитыми и ранеными и шесть единиц техники.
https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924935956.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924948065_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_abe7d35c1578a02c7c8535a101db8e07.jpg
Работа артиллеристов на Купянском направлении
Работа артиллеристов на Купянском направлении
2024-02-02T05:03
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
МО: артиллеристы ЗВО уничтожили технику и пехоту ВСУ на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости.
Российские артиллеристы на Купянском направлении уничтожили украинскую технику и замаскированную пехоту, сообщили журналистам в Минобороны
.
«
"Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-СМ1" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и замаскированную пехоту ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — рассказали в военном ведомстве.
Там пояснили, что расчет самоходной гаубицы САУ "Мста-СМ1" работает не только с оборудованных позиций, но и с неподготовленных, — как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника.
"Работаем на самоходной гаубице "Мста-СМ1". Никогда не стоим на месте. Приехали, нам дали цель, мы отстреляли и уехали. Поражаем артиллерию, танки, но чаще всего пехоту противника <…> Нам пришла цель, мы навелись — огонь. Нам сказали еще три снаряда туда же. Цели поражены — восемь единиц техники. Танк был еще один, поразили его с одного выстрела. Когда приезжаем на новые позиции, все уже знают, что нужно делать", — рассказал командир расчета с позывным Каха.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки на Купянском направлении подразделения группировки "Запад" отразили семь атак ВСУ. Противник потерял там не менее 125 человек убитыми и ранеными и шесть единиц техники.
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Артемовска